Niecodzienne odkrycie na pętli. Kto zgubił pieniądze?

2026-01-05 14:12

Kierowca autobusu dokonał zaskakującego odkrycia. Na pętli przy ul. Arkońskiej w Szczecinie znalazł pieniądze pozostawione przy biletomacie. Policja zabezpieczyła gotówkę i teraz szuka właściciela zguby. Czy to twoje pieniądze?

Ktoś zgubił pieniądze. Znalazł je kierowca autobusu

Do zdarzenia doszło 20 grudnia 2025 roku. Kierowca autobusu znalazł pieniądze pozostawione przy biletomacie na pętli przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Jak informuje szczecińska policja, znaleziona gotówka została zabezpieczona i przekazana funkcjonariuszom.

Policja czeka na właściciela zguby. Jak się zgłosić?

Osoba, która utraciła pieniądze, proszona jest o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Szczecin Pogodno przy ul. Mickiewicza 161, tel. 47 78 19 103, lub z dzielnicowym rejonu 44 – tel. 722 090 312, e-mail: [email protected].

Policja apeluje w mediach społecznościowych o rozpowszechnienie informacji – dzięki temu możliwe będzie szybkie dotarcie do właściciela zguby.

