Droga S6 pod wodą. Utrudnienia jeszcze potrwają! Kiedy odblokują trasę Karwice - Sławno Zachód?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-02-24 13:05

Od poniedziałkowego wieczora droga ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód jest całkowicie zablokowana. Powodem są rozległe zastoiska wody roztopowej, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd. Kiedy można spodziewać się odblokowania trasy i jak uniknąć gigantycznych korków?

Szczecin SE Google News

S6 zablokowana: Strażacy walczą z żywiołem

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej (PID) szczecińskiego oddziału GDDKiA poinformował, że droga S6 pozostanie nieprzejezdna przez kolejne godziny, aż do czasu wypompowania wody. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej, których zadaniem jest usunięcie wody z jezdni przy użyciu pomp wysokiej wydajności.

- Ich zadaniem jest wypompowanie wody z jezdni przy użyciu pomp wysokiej wydajności – powiedział rzecznik zachodniopomorskiej PSP asp. Dariusz Schacht.

Utrudnienia na S6: Korki i objazdy

Usuwanie wody roztopowej z drogi S6 może potrwać kilka godzin. Trasa jest nieprzejezdna w obu kierunkach – zarówno na Szczecin, jak i na Gdańsk. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i korkami.

Obowiązują objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6.

Roztopowa apokalipsa w Zachodniopomorskiem

W ciągu ostatniej doby w Zachodniopomorskiem strażacy interweniowali przy ponad 230 zdarzeniach atmosferycznych związanych z roztopami i intensywnymi opadami deszczu.

DROGA S6
UTRUDNIENIA
ROZTOPY