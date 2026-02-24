Ubiegłoroczny hit wakacji uderzy z podwójną siłą. Dokąd popłyniemy tramwajem wodnym?

Wielki powrót i ważne podpisy

W Szczecinie zapadły kluczowe decyzje, na które czekali miłośnicy wodnych podróży. Atmosfera była podniosła, gdy marszałek Olgierd Geblewicz oraz starosta policki Shivan Fate składali podpisy pod umową o dofinansowanie „Samorządowego Szlaku Wodnego”. To formalne potwierdzenie, że tramwaj wodny oficjalnie wraca na wody Zalewu Szczecińskiego. Władze Województwa Zachodniopomorskiego wyłożyły na stół 150 tysięcy złotych, a do projektu dołączyło szerokie grono partnerów, w tym Szczecin, Świnoujście, Police oraz gminy ościenne.

– Poszerzenie oferty pozwoli znacznie lepiej wykorzystać potencjał turystyczny regionu. Wierzę, że pomysł w tym roku również okaże się sukcesem – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Prawdziwe oblężenie na pokładzie

Trudno dziwić się decyzji urzędników, gdy spojrzy się na liczby z 2025 roku. To było prawdziwe szaleństwo. Statystyki pokazują jasno: z wodnego transportu skorzystało niemal 6 tysięcy osób. Bilety na najpopularniejszych trasach, łączących Szczecin ze Świnoujściem czy Nowym Warpnem, znikały w mgnieniu oka. Czy w tym roku czeka nas powtórka z rozrywki? Wszystko na to wskazuje, bo tramwaj wodny stał się niekwestionowanym hitem wakacji, a lokalne media rozpisywały się o „wielkim powrocie białej floty”. Co ciekawe, pokład szturmowali nie tylko piesi, ale i rowerzyści, przewożąc w sumie aż 771 jednośladów.

– Cieszę się, że projekt zyskuje coraz większe zainteresowanie. To nie tylko atrakcja turystyczna, ale także szansa na rozwój regionu – mówi starosta policki Shivan Fate.

Dokąd popłyniemy w 2026 roku?

Nadchodzący sezon 2026 przynosi jednak coś więcej niż tylko powrót znanych połączeń. Organizatorzy postanowili pójść za ciosem i znacząco rozbudować siatkę połączeń. Szykuje się nie lada gratka dla odkrywców lokalnych zakątków, ponieważ uruchomione zostaną zupełnie nowe linie. Pasażerowie będą mogli skorzystać z rejsów na trasach:

Szczecin – Stepnica – Trzebież

Świnoujście – Nowe Warpno – Trzebież

Kluczową rolę odegra tutaj Trzebież, która wyrośnie na ważny węzeł przesiadkowy. Kiedy będziemy mogli wejść na pokład? Rejsy zaplanowano weekendowo, w ścisłym sezonie letnim – od 27 czerwca do 30 sierpnia.

Perła regionu znów zabłyśnie

Dla mieszkańców i przyjezdnych to znakomita wiadomość. Po latach posuchy region odzyskuje swoją wizytówkę, która łączy przyjemne z pożytecznym – transport i podziwianie malowniczych krajobrazów. Jeśli tegoroczna edycja powtórzy sukces poprzedniej choćby w połowie, to będziemy świadkami narodzin nowej turystycznej legendy Pomorza Zachodniego.

