Miasteczko "na końcu świata"

Nowe Warpno jest ulubionym celem weekendowo-wakacyjnych wycieczek szczecinian. Celem – dosłownie, bo znajduje się na końcu drogi prowadzącej na północ od miasta. Dalej nie da się już pojechać, chyba że wpław, przez wody Zalewu Szczecińskiego. Dlatego często mówi się, że to urokliwe miasteczko leży "na końcu świata".

To najmniejsze miasto w województwie zachodniopomorskim, które zamieszkuje niewiele ponad tysiąc mieszkańców. Jest położone jest około 50 kilometrów na północ od Szczecina, na Półwyspie Nowowarpieńskim, który oddziela Jezioro Nowowarpieńskie od Zatoki Nowowarpieńskiej, będącej częścią Zalewu Szczecińskiego.

Woda, zabytki i... święty spokój

Atutem Nowego Warpna jest bez wątpienia jego architektura i zabytki. W centralnej części miasta, na rynku znajduje się ratusz z XVII wieku o konstrukcji ryglowej. Otoczony jest stylowymi kamieniczkami, które nadają temu miejscu specyficznego klimatu. Na północnym krańcu miasta stoi XV-wieczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP o gotyckiej architekturze i barokowym wyposażeniu.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Nowe Warpno

Wokół miasta, wzdłuż brzegu prowadzi promenada spacerowa, przy której znajduje się port jachtowy z przystanią dla statków białej floty, plaża i wieża widokowa, z której można podziwiać m.in. Zalew Szczeciński czy znajdujące się na drugim brzegu zatoki niemieckie miasteczko Altwarp.

Spacerując po Nowym Warpnie możemy natknąć się na liczne rzeźby i pomniki. To m.in. stojący na rynku pomnik malarza Hansa Hartiga, pomnik rybaka w porcie, pomnik matki czy rzeźba przedstawiająca rybę.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Nowe Warpno

W Nowym Warpnie można się zakochać

Ze względu na swoje charakterystyczne położenie, otaczającą przyrodę i piękne zabytki Nowe Warpno jest chętnie odwiedzane przez turystów. Można tutaj dotrzeć zarówno samochodem jak i rowerem, bezpieczną trasą prowadzącą w większości przez las. Nocleg można znaleźć w licznych ośrodkach wypoczynkowych oraz gospodarstwach agroturystycznych. Latem można wypocząć na plaży znajdującej się nad jeziorem. Jest to również świetne miejsce do podziwiania zachodów słońca, które są naprawdę wyjątkowe i spektakularne. Niewątpliwym atutem miasteczka jest cisza i spokój, co sprawia, że chętnie przyjeżdżają tutaj turyści pragnący odpoczynku z dala od zgiełku miasta czy zatłoczonych i hałaśliwych kurortów. Zdaniem wielu osób, które odwiedziły Nowe Warpno, jest to miejsce, w którym można się zakochać.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Nowe Warpno

Wokół Nowego Warpna znajduje się wiele miejsc, które również warto odwiedzić. Niedaleko centrum, w dzielnicy Karszno, znajduje się zabytkowy pałac oraz niewielki kościół św. Huberta. Nieco dalej znajduje się niewielka osada Podgrodzie, znana z działającej tutaj w latach 1952-1964 „Republiki Dziecięcej” – pierwszego w Polsce i czwartego na świecie mini-państewka zarządzanego wyłącznie przez młodzież.

