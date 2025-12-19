Święta nad Bałtykiem hitem! Hotele zacierają ręce

- Są hotele w których nie ma już miejsc. Polacy chcą eksperymentować i pozwolić sobie na pewne szaleństwo, a takim może być właśnie spędzenie świąt z rodziną w miejscu niestandardowym i innymi atrakcjami niż to, co przeżywali zazwyczaj w domu. Spotkałam się z takimi opiniami, że święta w SPA nad Bałtykiem to nowa moda i widać to w hotelowych statystykach. Szykujemy się do rekordów przez trzy kolejne weekendy – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Rekordowe obłożenie w hotelach

Grudzień 2025 zapowiada się jako najlepszy grudzień w historii analiz turystycznych Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Wiele hoteli zgłasza 100-procentowe obłożenie na długi świąteczny weekend.

- Święta Last Minute to także święta w dobrej jakości hotelu, z przygotowanym pysznym śniadaniem i obiadem, wizytą Świętego Mikołaja, ale także ze SPA, basenem, relaksem i spacerami nad morzem. Ten rok pod tym kątem jest rekordowy, bo wiele hoteli na 100-procentowe obłożenie na długi świąteczny weekend – dodaje Hanna Mojsiuk.

Grzegorz Dobosz, właściciel hotelu Hamilton w Świnoujściu, również potwierdza tę tendencję.

- Rzeczywiście jest zauważalna pewna zmiana w turystyce zimowej, szczególnie w ujęciu świątecznym. Rezerwacji jest więcej, pojawiają się telefony od turystów nawet z drugiego końca Polski z pytaniem o miejsce, atrakcje, menu świąteczne, możliwość korzystania ze SPA czy o miejsca zabaw i animacje dla dzieci. Święta są wyjątkowo długie, przed nami dużo czasu wolnego, ludzie szukają odpoczynku od zamieszania świątecznego i coraz częściej nawet w formie eksperymentu decydują się na takie świąteczne wyjazdy - mówi Grzegorz Dobosz.

Co czeka na turystów nad Bałtykiem?

Katarzyna Zawadzka z Wave Międzyzdroje zauważa, że liczba rezerwacji na okres od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 r. wzrosła o około 33 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

- Wzrost dotyczy ogólnie wyjazdów świątecznych i noworocznych – mówi Katarzyna Zawadzka.

Turyści mogą liczyć na świąteczne menu, wizyty Świętego Mikołaja, atrakcje SPA, baseny, relaks i spacery nad morzem. Hotele organizują także imprezy sylwestrowe, które często połączone są z noclegiem.

A co z apartamentami na wynajem?

Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości, zauważa, że poza sezonem dominują krótkie wyjazdy weekendowe i jednonocne.

- Apartamenty na wynajem też cieszą się większym zainteresowaniem niż rok temu w grudniu, ale zwykle wypady weekendowe czy grudniowe nie są skorelowane z chęcią spędzania w nich świąt – mówi Mirosław Król.

Jak dodaje ekspert, nieco inaczej sytuacja wygląda w sylwestra.

- Imprezy sylwestrowe organizują hotele i zwykle impreza połączona jest z noclegiem, ale zdarzają się sytuacje, że ktoś idzie na wielką zabawę do hotelu, a jednocześnie nocuje w pobliskim apartamencie na wynajem. Nie brakuje także wynajmów związanych z planem na morsowanie lub po prostu weekend poza miastem. Mniej jest rezerwacji zorganizowanych rodzinnych, bo jak ktoś chce uciec od tradycji organizowania świąt to na pewno chce być wyręczony w domowych obowiązkach i korzystać z atrakcji typu basen i sauna, a to oferują hotele, a nie mieszkania na wynajem – podkreśla Mirosław Król.

Nawet trzy długie weekendy

Duży wpływ na wzrost zainteresowania wyjazdami ma fakt, że tym roku pierwszy raz Wigilia jest dniem wolnym od pracy. Święta, Nowy Rok i Trzech Króli daje nam więc nawet... trzy długie weekendy. Turystyka jest jednym z nielicznych beneficjentów takiego układu w kalendarzu.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

