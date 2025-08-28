Tramwaj wodny okazał się wakacyjnym hitem Pomorza Zachodniego. Czy atrakcja powróci za rok?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-08-28 9:38

Wakacyjne połączenie wodne ze Szczecina do Nowego Warpna i Świnoujścia okazało się strzałem w dziesiątkę. Z Samorządowego Szlaku Wodnego skorzystało około 6 tysięcy mieszkańców i turystów, którzy chętnie odkrywali uroki Zalewu Szczecińskiego. Nowa regionalna atrakcja, będąca nawiązaniem do tradycji "białej floty", została zainicjowana przez starostę polickiego, który do współpracy zaprosił sąsiednie samorządy. Czy ta inicjatywa ma szansę na stałe wpisać się w krajobraz regionu?

i

Autor: Starostwo Powiatowe w Policach, Grzegorz Kluczyński / Materiały prasowe
Tramwaj wodny hitem lata?

Samorządowy Szlak Wodny, który nawiązuje do tradycji tzw. białej floty i rejsów ze Szczecina przez Odrę i Zalew Szczeciński do Świnoujścia, to pomysł starosty polickiego Shivana Fate. Pierwszy rejs wyruszył 28 czerwca, a ostatnie kursy odbyły się w miniony weekend. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Policach, w poniedziałek podsumowano pilotażowy sezon tramwaju wodnego.

Zainteresowanie przerosło oczekiwania!

- Zainteresowanie utrzymywało się przez całe lato, praktycznie co weekend bilety były wyprzedane. Z oferty tramwaju wodnego skorzystało około 6 tysięcy osób – przekazała rzeczniczka prasowa starostwa, Sylwia Turkiewicz. Oceniła również, że projekt okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Przypomniała, że już w pierwszy weekend tramwaj przetransportował około tysiąca osób.

Połączenie obsługiwał statek „Queen of Szczecin”, który może pomieścić 200 pasażerów i 50 rowerów.

Płynąc Odrą i Zalewem Szczecińskim, pasażerowie mieli okazję podziwiać z bliska kormorany, bieliki i inne ptaki wodne, a także zachwycać się przyrodą oraz żaglówkami i statkami na szlaku.

Samorządowy Szlak Wodny – plany na przyszłość

Bilety na rejs ze Szczecina do Nowego Warpna kosztowały 50 zł, a na całą trasę Szczecin – Świnoujście 70 zł. Dostępne były również zniżki dla dzieci oraz bilety rodzinne 2+2. Przystępne ceny były możliwe dzięki dofinansowaniu połączenia wodnego przez samorządy. Świnoujście, Nowe Warpno, Police, Szczecin i urząd marszałkowski przekazały po 100 tys. zł.

Jak tłumaczył starosta, w ramach pilotażu tramwaj wodny kursował tylko w wakacje i tylko w weekendy. Planowane jest jednak rozszerzenie oferty Samorządowego Szlaku Wodnego. Przyszłość projektu nie jest jeszcze przesądzona.

- Pilotaż wymaga szczegółowej analizy, zarówno pod względem frekwencji, opinii pasażerów, jak i aspektów finansowych. To na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o ewentualnej kontynuacji i rozwoju przedsięwzięcia w przyszłym roku – przekazał starosta policki Shivan Fate. - Będę zabiegał, by tramwaj wodny nadal funkcjonował i łączył kolejne miejscowości – zapowiedział.

Nowe Warpno
76 zdjęć
Podnośnia dla statków w Niederfinow
