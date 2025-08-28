Tramwaj wodny hitem lata?

Samorządowy Szlak Wodny, który nawiązuje do tradycji tzw. białej floty i rejsów ze Szczecina przez Odrę i Zalew Szczeciński do Świnoujścia, to pomysł starosty polickiego Shivana Fate. Pierwszy rejs wyruszył 28 czerwca, a ostatnie kursy odbyły się w miniony weekend. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Policach, w poniedziałek podsumowano pilotażowy sezon tramwaju wodnego.

Zainteresowanie przerosło oczekiwania!

- Zainteresowanie utrzymywało się przez całe lato, praktycznie co weekend bilety były wyprzedane. Z oferty tramwaju wodnego skorzystało około 6 tysięcy osób – przekazała rzeczniczka prasowa starostwa, Sylwia Turkiewicz. Oceniła również, że projekt okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Przypomniała, że już w pierwszy weekend tramwaj przetransportował około tysiąca osób.

Połączenie obsługiwał statek „Queen of Szczecin”, który może pomieścić 200 pasażerów i 50 rowerów.

Płynąc Odrą i Zalewem Szczecińskim, pasażerowie mieli okazję podziwiać z bliska kormorany, bieliki i inne ptaki wodne, a także zachwycać się przyrodą oraz żaglówkami i statkami na szlaku.

Samorządowy Szlak Wodny – plany na przyszłość

Bilety na rejs ze Szczecina do Nowego Warpna kosztowały 50 zł, a na całą trasę Szczecin – Świnoujście 70 zł. Dostępne były również zniżki dla dzieci oraz bilety rodzinne 2+2. Przystępne ceny były możliwe dzięki dofinansowaniu połączenia wodnego przez samorządy. Świnoujście, Nowe Warpno, Police, Szczecin i urząd marszałkowski przekazały po 100 tys. zł.

Jak tłumaczył starosta, w ramach pilotażu tramwaj wodny kursował tylko w wakacje i tylko w weekendy. Planowane jest jednak rozszerzenie oferty Samorządowego Szlaku Wodnego. Przyszłość projektu nie jest jeszcze przesądzona.

- Pilotaż wymaga szczegółowej analizy, zarówno pod względem frekwencji, opinii pasażerów, jak i aspektów finansowych. To na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o ewentualnej kontynuacji i rozwoju przedsięwzięcia w przyszłym roku – przekazał starosta policki Shivan Fate. - Będę zabiegał, by tramwaj wodny nadal funkcjonował i łączył kolejne miejscowości – zapowiedział.