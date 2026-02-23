Najlepsze kebaby w Szczecinie – TOP 10 szczecińskich kebabów

Najlepszy kebab Szczecin - LISTA
Kiedy dopada nas nagły głód, szukamy szybkiego i sycącego posiłku, a kebab niezmiennie króluje w rankingu popularnych wyborów. Idealny na lunch w biegu, po intensywnym dniu pracy, a także jako poczęstunek po wieczornych spotkaniach, ten bliskowschodni przysmak zyskał w Polsce status kultowego dania. Soczyste mięso, świeże warzywa i aromatyczne sosy, zawinięte w chrupiącą bułkę lub placek, to gwarancja smaku, który zaspokaja nawet największy apetyt. Nic więc dziwnego, że poszukiwanie najlepszego kebaba w Szczecinie to temat, który budzi wiele emocji wśród mieszkańców i przyjezdnych. Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy zestawienie lokali, które zasługują na uwagę.
- U Haidera" Kebab
- Adres: Jagiellońska 57 B, 71-353 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Lahmacun pierwsza klasa- Świeże warzywa- dobre mięsko- sos mieszany z wyczuwalną- fajną nutą pikantności- a placek mega smaczny i chrupiący- Polecam-"
- Pizza Mix Kebab
- Adres: plac Kilińskiego 1/Pawilon 41/42, 71-414 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Niepozorne ale bardzo wyjątkowe miejsce- Wystarczy przyjść ten jeden raz by doświadczyć prawdziwej magii- którą serwuje tutaj właściciel- który z kolei jest wspaniałym i przesympatycznym człowiekiem- nie wspominając oczywiście o zawsze uśmiechniętym i mającym dobre poczucie humoru zespole- Przychodzę tu od prawie roku a ostatnio złapałem się na tym- że zawsze zamawiałem te same rollo- które za każdym razem smakuje mi tak jak za pierwszym- to prawdziwa uczta- Tutaj chce się wracać bo reguła całego procesu i idea tego miejsca jest niezmienna- kucharz po prostu kocha gotować dla ludzi i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze i stanowiące o wartości tego naprawdę niepozornego miejsca- Tym razem zamówiłem coś innego- estetyka podania mówi sama za siebie- jest syto i pysznie- Dodam jeszcze- że z uwagi na wysoką jakość mięsa i świeżość składników zawsze czułem się dobrze po zjedzeniu- Polecam wszystkim z całego serca-"
- ALİ’S (ANTALYA) KEBAB
- Adres: al. Wyzwolenia 30/32, 71-500 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zamówiłem Lahmacuna rozmiar średni- Nie dałem rady zjeść całego- mimo iż pyszny to jednak się nie zmieścił- Ciasto i mięsko bardzo delikatne- Naprawdę polecam"
- TAKEOUT®
- Adres: Generała Ludomiła Rayskiego 16, 70-442 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Najlepszy kebab- jaki kiedykolwiek jadłem- a słodko-pikantny sos jest po prostu rewelacyjny- Obsługa była również bardzo miła- uprzejma i pełna radości-"
- Afis kebab
- Adres: Bogurodzicy, 70-400 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "W tym lokalu nie znajdziecie kraftowego mięsa ale wydaje mi się że nie było to zamiarem tego miejsca- Ogromną zaletą jest to- że Pan jak przygotowuje dla was jedzenie podkręca moc i przypieka bardzo fajnie mięso i to trzeba pochwalić i jest fajny efekt- W tej cenie chyba nie zjemy lepszego kebaba ten jest naprawdę solidny- pizza turecka średnia 25 zł- kebab w bułce mały 18 co jak na obecne ceny jest naprawdę Na ogromny plus- Sosy oraz warzywa świeże i zachęcam do odwiedzenia tego miejsca- Pan widać że wkłada dużo serca w to co robi - Ja polecam pizzę turecką albo bułkę oraz sos mieszany z papryczkami- kurczak również jest smaczny-"
- BIG KEBAB Szczecin
- Adres: św. św. Cyryla i Metodego 9B, 71-541 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jadłem pierwszy raz- no ale dam te pięć gwiazdek- Buda trochę mała- przy kilku osobach źle by się jadło- jednak wyniosłem sobie siedzisko na zewnątrz i mogłem spokojnie jedzeniem- Co prawda nie było akurat kuli- był tylko kurczak- Zamówiony w bułce- wersja średnia- Wyszło go naprawdę sporo- Dużo mięsa- które nie było przesuszone- Surówki w porządku- sałata- pomidor- nie za wiele kapusty- Sosy mogłyby być bardziej wyraziste- trochę zamulały- ale złe nie były- Ogólnie oceniam bardzo dobrze- gdybym miał go polecić komuś- kto jest w okolicy- to jak najbardziej-"
- Kingz Kebab 'N Grill
- Adres: Adama Mickiewicza 93A, 71-279 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jeden z lepszych kebabów jakie jadłem porcje są przyzwoite- ceny jak najbardziej przystępne ale najważniejsze- że wszystko jest robione na świeżo Byliśmy tam z Żoną pierwszy raz- ale na pewno nie ostatni Polecamy oboje"
- Kebaby - Retail Park Mieszka
- Adres: Parking Retail Park Mieszka, Mieszka I 63, 71-011 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Co tu dużo pisać - kebab petarda na wzór Berlińskich knajp- Do tego bardzo miła obsługa na bieżąco dbająca o porządek oraz mega klimat w tym okresie- Z minusów czas oczekiwania - z zadeklarowanych przy składaniu zamówienia 20 minut- zrobiło się ponad 45- Ale nie odejmę za to gwiazdki- jakość i smak to rekompensują- W Berlinie na dobry kebab też trzeba poczekać"
- Chilli kebab and grill Ku Słońcu
- Adres: Ku Słońcu 7, 71-073 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Obsługa miejsca faktycznie bardzo sympatyczna sam kebab to typowy kulowy kebs- ale smaczny- mnie osobiście ten słodki majonezowy sos pasuje ostry lekko kąsał- Nie no daje 5 bo w moim menu jest miejsce na takie pozycje ceny niskie"
- Kurkuma
- Adres: Mariana Rapackiego 4A, 71-467 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "To miejsce to nasze odkrycie roku- Karkówka jest ekstra a z sosem serowym już w ogóle bomba- Ale z tego wszystkiego polecam Ufo Burgera- Nie dość że mega smaczne- karkówka soczysta- to forma podania taka że nie da się ubrudzić- No geniusz i w tej cenie- W tej cenie to jedynie zapiekankę na Orlenie albo w żabce zjecie- a ten burger to rozwala system- Polecam-"