Zdążył wyjechać z Polski i trafił do celi. Niemieccy policjanci nie mieli litości

Grzegorz Kluczyński
2026-02-23 13:21

52‑letni Polak myślał, że spokojnie przejedzie przez granicę i ruszy w stronę Berlina. Nie spodziewał się jednak, że już kilka minut po przekroczeniu przejścia Kołbaskowo–Pomellen jego podróż zakończy się w… zakładzie karnym. Niemiecka policja nie miała wątpliwości – mężczyzna był poszukiwany i natychmiast trafił do celi.

Wzmożone kontrole na granicy z Niemcami

i

Autor: Archiwum serwisu Wzmożone kontrole na granicy z Niemcami
Zwykła kontrola, która skończyła się aresztem

Do zatrzymania doszło we wtorek, 17 lutego, w Pomellen. Funkcjonariusze federalni zatrzymali do kontroli niewielki polski bus, którym 52‑latek jechał w kierunku Berlina. Rutynowe sprawdzenie danych kierowcy błyskawicznie zmieniło charakter interwencji.

– System pokazał nam aktywną decyzję prokuratury w Aurich o zatrzymaniu i doprowadzeniu do odbycia kary. Chodziło o sprawę kradzieży – potwierdza Igor Weber z policji w Pasewalku.

Nie zapłacił grzywny – teraz odsiedzi 20 dni

Okazało się, że Polak miał do uregulowania 600 euro grzywny oraz niemal 200 euro kosztów postępowania. Łącznie 799,51 euro – kwota, której nie był w stanie zapłacić na miejscu. A to oznaczało jedno: natychmiastowe osadzenie.

– Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz. Tam odbędzie 20‑dniową zastępczą karę pozbawienia wolności – dodaje Weber.

Podróż do Berlina zamieniła się w podróż za kratki

Zamiast kontynuować jazdę autostradą A11, 52‑latek trafił prosto do więzienia. Niemiecka policja podkreśla, że to kolejny przypadek, w którym zwykła kontrola graniczna kończy się zatrzymaniem poszukiwanego obywatela.

Choć interwencja przebiegła spokojnie, finał dla Polaka jest wyjątkowo dotkliwy. Zamiast kilku godzin jazdy – 20 dni za kratami.

W przygranicznych miejscowościach w Niemczech mieszka wielu Polaków
Galeria zdjęć 16
Angermünde - niemieckie miasteczko, które zaskakuje
POSZUKIWANY
POLICJA NIEMCY
POLACY W NIEMCZECH
ARESZT
KONTROLE GRANICZNE