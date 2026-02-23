Zdążył wyjechać z Polski i trafił do celi. Niemieccy policjanci nie mieli litości

Zwykła kontrola, która skończyła się aresztem

Do zatrzymania doszło we wtorek, 17 lutego, w Pomellen. Funkcjonariusze federalni zatrzymali do kontroli niewielki polski bus, którym 52‑latek jechał w kierunku Berlina. Rutynowe sprawdzenie danych kierowcy błyskawicznie zmieniło charakter interwencji.

– System pokazał nam aktywną decyzję prokuratury w Aurich o zatrzymaniu i doprowadzeniu do odbycia kary. Chodziło o sprawę kradzieży – potwierdza Igor Weber z policji w Pasewalku.

Nie zapłacił grzywny – teraz odsiedzi 20 dni

Okazało się, że Polak miał do uregulowania 600 euro grzywny oraz niemal 200 euro kosztów postępowania. Łącznie 799,51 euro – kwota, której nie był w stanie zapłacić na miejscu. A to oznaczało jedno: natychmiastowe osadzenie.

– Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz. Tam odbędzie 20‑dniową zastępczą karę pozbawienia wolności – dodaje Weber.

Podróż do Berlina zamieniła się w podróż za kratki

Zamiast kontynuować jazdę autostradą A11, 52‑latek trafił prosto do więzienia. Niemiecka policja podkreśla, że to kolejny przypadek, w którym zwykła kontrola graniczna kończy się zatrzymaniem poszukiwanego obywatela.

Choć interwencja przebiegła spokojnie, finał dla Polaka jest wyjątkowo dotkliwy. Zamiast kilku godzin jazdy – 20 dni za kratami.

