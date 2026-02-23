Odwilż w Polsce. Podtopienia w wielu regionach. Synoptycy ostrzegają, służby w akcji

Śnieg znika w ekspresowym tempie

Według danych IMGW, pokrywa śnieżna zniknęła już z zachodniej i południowo‑zachodniej Polski, a w pozostałych regionach topnieje z godziny na godzinę. Synoptycy ostrzegają, że gwałtowna odwilż może prowadzić do wezbrań na rzekach oraz tworzenia się zastoisk wody na polach. Wydano żółte i pomarańczowe alerty meteorologiczne i hydrologiczne, obowiązujące co najmniej do wtorku.

Strażacy mają pełne ręce roboty

W wielu regionach kraju służby ratunkowe interweniują przy zalanych posesjach, podtopionych drogach i piwnicach. W niektórych miejscach intensywne opady deszczu dodatkowo przyspieszyły topnienie śniegu, co pogorszyło sytuację. Tak było m.in. w Zachodniopomorskiem.

- W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz roztopami minionej doby zachodniopomorscy strażacy interweniowali w całym województwie ponad 400 razy - informuje asp. Dariusz Schacht z KW PSP w Szczecinie. - Same działania polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, posesji oraz ulic.

Podobnie jest w Wielkopolsce, gdzie również doszło do licznych podtopień. W Bolewicach w powiecie nowotomyskim woda zalała posesje. Na drodze krajowej numer 92 między Kołem a Kłodawą utworzyło się rozlewisko.

Rośnie poziom wód w rzekach

Regionalny System Ostrzegania wydał komunikat o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych m.in. dla zlewni Kaczawy i Skory na Dolnym Śląsku. Wskazano, że w związku ze spływem wód roztopowych przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody. Ostrzeżenie obowiązuje m.in.dla odcinków Kaczawy od Dunina do ujścia oraz górnej Skory.

Województwo opolskie również znalazło się w grupie regionów objętych alertami IMGW. Synoptycy wskazują, że roztopy mogą prowadzić do gwałtownych wzrostów stanów wód, zwłaszcza na mniejszych ciekach wodnych. Ostrzeżenia dotyczą zarówno roztopów, jak i marznących opadów, które dodatkowo komplikują sytuację hydrologiczną.

IMGW informuje, że we wschodniej części kraju również obowiązują alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. W komunikacie IMGW wskazano, że ostrzeżenia obejmują m.in. województwa:

podlaskie – część powiatów objęta alertami związanymi z opadami marznącymi, które mogą utrudniać spływ wód roztopowych,

warmińsko‑mazurskie – liczne powiaty, gdzie utrzymujące się opady marznące i odwilż mogą prowadzić do lokalnych wzrostów poziomu wód,

lubelskie (północ) – IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i utrudnieniami hydrologicznymi,

mazowieckie (wiele powiatów) – odwilż i opady mogą powodować lokalne podtopienia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują m.in. na niektórych odcinkach zlewni Wkry w woj. mazowieckim, Kaczawie w woj. dolnośląskim, Procsny w woj. opolskim oraz Olzy w woj. śląskim.

Ciepło zostanie z nami na dłużej

Prognozy nie pozostawiają złudzeń – w kolejnych dniach temperatura będzie rosnąć. W niektórych miejscach termometry mogą pokazać nawet 15 stopni. To efekt napływu ciepłych mas powietrza polarnego znad Atlantyku.

Choć wielu Polaków cieszy się z nadejścia cieplejszych dni, synoptycy apelują o ostrożność. Szybkie roztopy mogą prowadzić do lokalnych powodzi, a w niektórych miejscach – do osuwisk. Hydrolodzy monitorują sytuację na bieżąco.

IMGW przypomina, że alerty mogą być aktualizowane w zależności od rozwoju sytuacji pogodowej.

