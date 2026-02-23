Najlepsze sushi w Szczecinie – TOP 10 szczecińskich sushi

Najlepsza restauracja z sushi Szczecin - LISTA
Szukasz idealnego miejsca na elegancką kolację, szybki, ale wykwintny lunch, czy może spotkanie z przyjaciółmi w nowoczesnym stylu? Sushi to doskonały wybór dla tych, którzy cenią precyzję smaku, świeże składniki i estetykę podania. W poszukiwaniu kulinarnego doświadczenia, które zachwyci zarówno smakoszy, jak i osoby pragnące spróbować czegoś wyjątkowego, wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja z sushi w Szczecinie? Przygotowaliśmy ranking, który pomoże podjąć decyzję.
- Sushi Poke Go Szczecin
- Adres: Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4.9
- Przykładowa opinia: "Kolejny kulinarny SZTOS. Burger sushi to zupełny inny wymiar sushi. Ryż, warzywka i ryba skomponowane w postaci smażonego rollsa. Dużo warzyw, dużo ryby. Taki burger jem z kobietą na 50/50 bo na solo to za dużo dla jednej osoby. Lokal kameralny ale przyjemnie urządzony. Dodatkowo dodają rękawiczki co by wyjść z honorem po zjedzeniu tego zawijańca (jemy łapami) Obsługa miła i KOMUNIKATYWNA. ZDECYDOWANIE polecam"
- Ma.ster Sushi Bar
- Adres: aleja Niepodległości 29, 70-412 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4.8
- Przykładowa opinia: "Jedno z najlepszych sushi w Szczecinie! Pyszne świeże składniki. Jedyne co można się przyczepić to troszkę grubsze kawałki mógłby by być ale tak dobrego sushi chyba nigdy nie jadłam"
- Nabutok Sushi Szczecin
- Adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, 70-460 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4.8
- Przykładowa opinia: "Na prawdę pyszne sushi. Dawno nie jadłam tak ciekawych smaków. Bardzo dobrze zapakowane, nic się w dostawie nie rozwaliło, to co miało być ciepłe, przyjechało ciepłe. Po 2 udanych wizytach serdecznie polecam Ps. Jakiś chwilowy problem z dodawaniem zdjęć, zaktualizuje potem o smakowite zdjęcia"
- Sushimania
- Adres: Księcia Bogusława X 37, 70-246 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4.8
- Przykładowa opinia: "Najlepsze sushi - ever!Świeże składniki, piękne podanie i doskonały smak! Sushi było delikatne, ryż idealnie ugotowany, a ryba rozpływała się w ustach. Na pewno wrócę."
- Sushi Komo
- Adres: al. Wyzwolenia 34, 71-500 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4.7
- Przykładowa opinia: "Sushi Komo to świetne miejsce dla miłośników świeżych i wysokiej jakości sushi w Szczecinie! Zamówiłem kilka pozycji na wynos i każdy z rolek zachwycił swoim smakiem oraz idealnym balansem składników.Szczególnie polecam Deli Roll z opalanym łososiem i krewetką — delikatne połączenie, wzbogacone awokado, ogórkiem oraz kawiorem tobiko. Philadelphia Double z dodatkiem serka to idealny wybór dla fanów kremowych, aksamitnych smaków. Spróbowałem również Ebi Panko z chrupiącą krewetką w panierce i sosem Unagi, co dodało przyjemnego, słodko-słonego akcentu.Rolki były starannie zapakowane, idealne do zabrania na wynos. Jeśli szukacie pysznego sushi w Szczecinie, Sushi Komo na pewno Was nie zawiedzie!"
- Jem Tu Sushi
- Adres: Kusocińskiego 8, 70-237 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4.6
- Przykładowa opinia: "Nigdy nie lubiłam sushi. Zawsze dziwiło mnie, dlaczego ludzie się tym zachwycają. Jednak moja przyjaciółka zabrała mnie właśnie do tego miejsca obiecując, że zmienię zdanie na temat tego jedzenia. I miała rację To był zupełnie inny wymiar doświadczenia. Nie sądziłam, że sushi może być takie pyszne! A w tym miejscu jest to obłędne! Polecam! Szczególnie osoby, które nigdy nie jadły sushi lub jadły, ale były kiepskie. Zmienicie zdanie!"
- Suszarnia Sushi Szczecin
- Adres: al. Wojska Polskiego 51/U3, 70-476 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4.6
- Przykładowa opinia: "Rewelacja! Jemy tu już z przyjaciółką od roku, zawsze tak samo dobre, świeże i smaczne. Nigdzie nie jedliśmy lepszego sushi. Jeśli chodzi o zmiany w jakimś zestawie to nigdy nie ma problemu. Obsługa zawsze sympatyczna no i to jedzenie po prostu bomba. Dodatkowo zachwycają nas te piękne talerze i szklanki. No i warto również wspomnieć o pysznej matchy!"
- Sushi World Szczecin
- Adres: Polskich Marynarzy 86/u6, 71-050 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4.6
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre sushi i dodatki do niego.Gdybym chciał się bardzo czepiać, to na minus mógłbym uznać niesymetrycznie pocięte kawałki sushi. Jeden miał mniej niż 1 cm grubości, a inny był tak wielki, że nie szło go naraz zmieścić do buzi. Ale jakość składników i smak sprawiło, że nie przejmowaliśmy się tym zbytnio."
- Unagi Sushi
- Adres: Aleja Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4.4
- Przykładowa opinia: "Jak zawsze kiedy tu wracamy restauracja trzyma wysoki poziom. Jedzenie pyszne. Tym razem nie tylko sushi. Sushi jak zawsze dobre. Szczególnie polecam rolki Rainbow. Ramen TomYum z krewetkami lekko pikantny i bardzo smaczny. Tak samo bułeczki Bao z krewetkami"
- Koku Sushi Szczecin
- Adres: al. Wojska Polskiego 40/U1, 70-475 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4.3
- Przykładowa opinia: "Koku Sushi było absolutnie strzałem w dziesiątkę Ogromne brawa należą się kelnerce Oliwii L. - pełen profesjonalizm, świetne wyczucie gościa i doskonałe doradztwo przy wyborze zestawów. Zadbała o każdy detal i każde nasze życzenie, dzięki czemu czułyśmy się naprawdę zaopiekowane Nasz zwykły wypad z koleżankami szybko przerodził się w prawdziwą kulinarną podróż. Pozytywnym zaskoczeniem były pyszne bezalkoholowe drinki oraz aromatyczna herbata jaśminowa, które idealnie dopełniły całość. To jedno z tych miejsc, do których po prostu chce się wracać - za atmosferę, smak i ludzi. Zdecydowanie polecam!"