Trasa S6 kompletnie zablokowana. Woda odcięła kierowcom drogę

Woda zablokowała ekspresówkę. Niebezpieczna pułapka na S6

Duże utrudnienia na drodze ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim. W poniedziałek wieczorem zamknięto fragment trasy pomiędzy węzłami Karwice a Sławno Zachód. Przyczyną są rozlewiska wody, które pojawiły się na jezdni w wyniku roztopów.

Jak przekazał dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA, od godz. 20.45 odcinek ten pozostaje nieprzejezdny. Ruch wstrzymano w obu kierunkach – zarówno w stronę Szczecina, jak i Gdańska.

Na trasie utworzyły się rozlewiska, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd pojazdów. W takich warunkach ryzyko utraty panowania nad autem jest zbyt duże, dlatego zdecydowano o całkowitym zamknięciu drogi do czasu usunięcia zagrożenia.

Objazdy z powodu roztopów na S6. Kiedy trasa będzie przejezdna?

Kierowcy muszą korzystać z objazdu wyznaczonego starym śladem drogi krajowej nr 6. Drogowcy apelują o ostrożność i rozsądek, bo zwiększony ruch na trasach alternatywnych może powodować kolejne utrudnienia.

Wstępnie szacuje się, że blokada może potrwać nawet 12 godzin. Jak zaznaczył dyżurny PID, to orientacyjny czas, uzależniony od tempa opadania wody oraz działań służb odpowiedzialnych za udrożnienie jezdni.

Służby na bieżąco oceniają rozwój sytuacji. Osoby planujące przejazd tym odcinkiem powinny sprawdzać aktualne komunikaty i w miarę możliwości wybierać inne trasy.