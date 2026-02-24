Nowa atrakcja nad Bałtykiem. Turyści będą zachwyceni widokami

Spacer w chmurach? Nie, na wydmach!

Świnoujście szykuje dla przyjezdnych nową atrakcję turystyczną. Mowa o konstrukcji spacerowej na wydmach, która połączy Aleję Interferie z legendarnym już „Wiatrakiem”, czyli Stawą Młyny. To nie będzie zwykły chodnik. Powstanie tam aż 911-metrowa kładka dla pieszych, która o szerokości 3 metrów zapewni komfortowy spacer w otoczeniu natury. Co ciekawe, nowa trasa będzie naturalnym przedłużeniem leśnej ścieżki, którą oddano do użytku w listopadzie 2024 roku. Całość stworzy spójny ciąg spacerowy, który ma szansę stać się wizytówką miasta.

Widoki, które zapierają dech

Czy można wyobrazić sobie coś bardziej romantycznego niż nocny spacer nad szumiącym Bałtykiem? Projektanci zadbali o każdy detal. Trasa zostanie oświetlona 47 lampami LED, co sprawi, że korzystanie z niej po zmroku będzie czystą przyjemnością. Ale to nie wszystko. Na trasie znajdzie się sześć punktów widokowych wyposażonych w ławki i stojaki na rowery. To idealne miejsce, by przystanąć i napawać się panoramą morza. Kładka swój początek weźmie przy wejściu nr 15 i pobiegnie równolegle do brzegu, otwierając przed turystami wschodnią, dotąd mniej znaną część plaży.

Miliony złotych w piach? Wręcz przeciwnie

Kwoty, o których mowa, mogą przyprawić o zawrót głowy. Całość prac wyceniono na ponad 10 milionów złotych! Czy to dużo? Urzędnicy przekonują, że gra jest warta świeczki. Gmina Miasto Świnoujście zdobyła potężne wsparcie – aż 5 mln zł dofinansowania z programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027”. Magistrat podkreśla, że inwestycja ma kluczowy walor ekologiczny. Wyniesienie ruchu pieszego na kładkę to ratunek dla delikatnych wydm, które dzięki temu przestaną ulegać degradacji.

Kiedy wielkie otwarcie? Data jest już znana

Kiedy turyści będą mogli przetestować nową atrakcję? Klamka zapadła 16 lutego 2026 roku, kiedy to podpisano umowę na dofinansowanie. Budowlańcy wejdą na teren inwestycji we wrześniu, a finisz prac przewidziano na maj 2027 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w przyszłym sezonie letnim pospacerujemy nową trasą. Czy Świnoujście stanie się dzięki temu bezkonkurencyjne na mapie polskiego wybrzeża?

