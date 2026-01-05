Tramwaj potrącił 15-latka! Chłopiec w ciężkim stanie

Wypadek na Prawobrzeżu. Nastolatek potrącony przez tramwaj

Zdarzenie miało miejsce po godzinie 13:00. Tramwaj linii nr 7, jadący w kierunku pętli Turkusowa, potrącił 15-letniego chłopca.

Do wypadku doszło w rejonie wiaduktu kolejowego, w miejscu, gdzie nieoficjalnie funkcjonuje tzw. „dzikie”, nielegalne przejście przez tory tramwajowe.

Tramwaje kursują na skróconej trasie. Uruchomiono komunikację zastępczą

W związku z wypadkiem występują zakłócenia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 2, 7, 8 kursują na skróconej trasie do Basenu Górniczego. Na trasie do pętli Turkusowa uruchomiono komunikację zastępczą, co powoduje utrudnienia dla pasażerów.

15-latek walczy o życie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja

Potrącony nastolatek został przekazany pod opiekę ratowników medycznych. Jego stan jest określany jako ciężki. Dokładne okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję.

