Tramwaj potrącił 15-latka! Chłopiec w ciężkim stanie

Grzegorz Kluczyński
2026-01-05 14:38

W Szczecinie doszło do dramatycznego wypadku. Pod wiaduktem kolejowym w rejonie pętli tramwajowej Turkusowa tramwaj potrącił 15-letniego chłopca. Nastolatek w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Tramwaj w Szczecinie

Autor: Grzegorz Kluczyński
Wypadek na Prawobrzeżu. Nastolatek potrącony przez tramwaj

Zdarzenie miało miejsce po godzinie 13:00. Tramwaj linii nr 7, jadący w kierunku pętli Turkusowa, potrącił 15-letniego chłopca.

Do wypadku doszło w rejonie wiaduktu kolejowego, w miejscu, gdzie nieoficjalnie funkcjonuje tzw. „dzikie”, nielegalne przejście przez tory tramwajowe.

Tramwaje kursują na skróconej trasie. Uruchomiono komunikację zastępczą

W związku z wypadkiem występują zakłócenia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 2, 7, 8 kursują na skróconej trasie do Basenu Górniczego. Na trasie do pętli Turkusowa uruchomiono komunikację zastępczą, co powoduje utrudnienia dla pasażerów.

15-latek walczy o życie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja

Potrącony nastolatek został przekazany pod opiekę ratowników medycznych. Jego stan jest określany jako ciężki. Dokładne okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję. 

