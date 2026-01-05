Cztery ławki, wielki problem

Aleja Niepodległości — reprezentacyjna, odnowiona za miliony złotych wizytówka Szczecina — właśnie straciła wszystkie ławki. Wszystkie cztery - bo tyle ich dokładnie było między Bramą Portową a Placem Żołnierza Polskiego. Została po nich jedynie pusta przestrzeń i otwory po mocowaniach w płytach chodnikowych.

Ławki stały na Alei Niepodległości przez blisko dekadę, były efektem dużej przebudowy i służyły mieszkańcom — zwłaszcza seniorom, którzy korzystali z nich podczas zakupów czy spacerów. Ich stan techniczny był dobry, nie wymagały konserwacji, nie były zniszczone. Ale to nie miało znaczenia. Nie zostały usunięte przez remont. Nie przez wandali. Zniknęły, bo policja i straż miejska nie dawały rady z grupą tzw. "lokalnych dżentelmenów" regularnie przesiadujących na ławkach, pijących alkohol i zaczepiających przechodniów.

„Decyzja o ich usunięciu nie dotyczyła ich stanu technicznego, lecz była podyktowana uciążliwością przebywających osób spożywających napoje alkoholowe”

— czytamy w piśmie podpisanym przez Łukasza Kadłubowskiego, zastępcę prezydenta Szczecina.

Policja: „Nie dajemy rady”. Miasto: „Usuwamy ławki”

W sprawę zaangażował się radny Marek Duklanowski, który złożył interpelację do prezydenta miasta. Zwraca uwagę, że zamiast rozwiązywać problem systemowo, miasto i służby kapitulują.

„Usuwanie ławek zamiast poszukiwania rozwiązań systemowych budzi poważne wątpliwości”

— pisze radny w interpelacji. I dodaje:

„Brak infrastruktury umożliwiającej odpoczynek znacząco pogarsza komfort poruszania się pieszych, w szczególności osób starszych, kobiet w ciąży czy osób z ograniczoną mobilnością”

Seniorzy bez miejsca do odpoczynku

Decyzja uderza przede wszystkim w osoby starsze. Dla wielu z nich możliwość, by przysiąść choćby na chwilę decyduje o tym, czy w ogóle wyjdą z domu.

„Dziś problem ten może być niewidoczny dla osób w pełni sprawnych, jednak w perspektywie 20–30 lat dotknie znaczną część obecnych mieszkańców”

— ostrzega Marek Duklanowski.

Nie było analiz. Nie będzie powrotu

Z odpowiedzi wiceprezydenta miasta wynika, że nie analizowano żadnych alternatywnych rozwiązań. Nie rozważano wymiany ławek na łatwiejsze do czyszczenia, nie planowano zwiększenia patroli, nie szukano projektowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

Co więcej — obecnie nie rozważa się ich przywrócenia, co podkreślił w odpowiedzi na interpelację wiceprezydent Kadłubowski.

A co z problemem osób nadużywających alkoholu w miejscach publicznych? Z pewnością nie zniknie razem z ławkami, lecz przeniesie się w inne miejsca, np. do znajdującego się nieopodal Parku Andersa czy na Plac Orła Białego, gdzie po trwającym obecnie remoncie pojawią się liczne ławki

„To kapitulacja wobec marginesu”

Sprawę ostro komentują lokalne media. „Kurier Szczeciński”, który jako pierwszy nagłośnił temat, pisze wprost: „Kiedy rządzi margines, miasto nie może kapitulować”.

W komentarzach w mediach społecznościowych pojawiają się porównania do sytuacji, w której zamiast walczyć z problemem, usuwa się jego „nośnik”. Niektórzy pytają ironicznie:

„A jak ktoś będzie pił na trawniku, to zetniemy trawę?”

„Jak będą spać na przystankach, to zlikwidujemy wiaty?”

„Jak będą chodzić po ulicy, to zamkniemy ulicę?”

Miasto 15-minutowe i przyjazne pieszym? Ale bez ławek

Szczecin chwali się strategią „miasta 15-minutowego” — przyjaznego pieszym, dostępnego, inkluzywnego. Tymczasem w centrum brakuje podstawowej infrastruktury.

„To porażka miasta i służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego”

— podsumowuje radny Duklanowski.

