Zagadkowa śmierć żołnierza przy cmentarzu. Służby badają tajemniczy zgon

Makabryczne odkrycie o poranku. Ciało żołnierza przy cmentarzu w Stargardzie

W niedzielę przy ulicy Spokojnej, w sąsiedztwie tak zwanego nowego cmentarza na stargardzkim Giżynku zaroiło się od funkcjonariuszy. Na miejscu pojawili się policja, prokurator oraz Żandarmeria Wojskowa. Teren działania służb został odgrodzony policyjnym parawanem, za którym było ciało 23-letniego mężczyzny. Informację o tożsamości zmarłego potwierdził dla „Kuriera Szczecińskiego” major Tomasz Zygmunt z oddziału Żandarmerii w Szczecinie. Okazało się, że był to żołnierz Wojska Polskiego, choć nie służył w miejscowym garnizonie. Grupa operacyjno-procesowa przez wiele godzin zabezpieczała ślady, próbując odtworzyć przebieg ostatnich chwil życia 23-latka.

Mnóstwo pytań, mało odpowiedzi. Dlaczego zginął 23-latek?

Jaka była przyczyna śmierci żołnierza? Jakie był okoliczności jego zgonu? Tego jeszcze nie wiadomo. Jak ustalił reporter radia RMF FM, do momentu zakończenia wstępnych czynności nie poznamy żadnych szczegółów. Nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy może zbrodnia. Śledczy z prokuratury wojskowej, którzy przejęli sprawę, muszą ustalić, czy do śmierci młodego wojskowego przyczyniły się osoby trzecie. Niejasne pozostaje również to, czy tragedia miała jakikolwiek związek z pełnioną przez mężczyznę służbą. Kluczowa dla rozwiązania tej zagadki będzie sekcja zwłok, która ma wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu.