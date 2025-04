Mało przemyślane rozwiązanie

Absurd na "Manhattanie". Nawet sztuczna inteligencja śmieje się z samotnego słupka

Słupki przeciwdziałające nieprawidłowemu parkowaniu na chodnikach lub terenach zielonych to codzienny widok w wielu polskich miastach. Chociaż nie są zbyt estetyczne, są skutecznym rozwiązaniem w walce z niezdyscyplinowanymi kierowcami. Ważne jest również, by słupki były stawiane w taki sposób, by nie utrudniać życia pieszym. W tym przypadku tak się raczej nie stało.