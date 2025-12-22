Beton ustąpił miejsca zieleni. Niezwykła metamorfoza placu przed Netto Areną

Jeszcze kilka miesięcy temu plac przed halą widowiskowo-sportową Netto Arena w Szczecinie przypominał betonową pustynię. Dziś to się zmieniło! Dzięki projektowi Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego miejsce to przeszło metamorfozę, zamieniając się w zieloną oazę.

Beton ustąpił miejsca zieleni
Zielona metamorfoza przed Netto Areną

Wcześniej, w upalne dni, betonowa "patelnia" przy ul. Szafera była nie do zniesienia. Mieszkańcy omijali to nieprzyjazne miejsce szerokim łukiem. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Metamorfoza placu przed Netto Areną
Zamiast betonu – zieleń i drzewa

Na powierzchni około 500 metrów kwadratowych powstała nowa, zielona przestrzeń. Nasadzono 24 platany i 10 klonów, nawiązując do istniejących nasadzeń w okolicy.

– Drzewa oraz krzewy, ozdobne trawy, byliny i rośliny stanowiące wypełnienie zieleńców już teraz odmieniły oblicze terenu przed Netto Areną – tłumaczy Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. – Jednak w pełnej krasie rośliny można będzie podziwiać wiosną, gdy rozkwitną. Co ważne nasadzenia będą automatycznie nawadniane.

Nowa jakość przestrzeni miejskiej w Szczecinie

Całość uzupełniają elementy małej architektury, czyli ławki, siedziska i kosze na śmieci oraz rozbudowana instalacja oświetlenia zewnętrznego. Na początku przyszłego roku zostaną również zainstalowane tablice pamiątkowe wybitnych szczecińskich sportowców, które dopełnią zieloną metamorfozę.

Inwestycja przy ul. Szafera kosztowała blisko 1,9 mln zł i została zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu mieszkańcy zyskali nową, przyjazną przestrzeń, gdzie mogą odpocząć i spędzić czas na świeżym powietrzu.

Metamorfoza placu przed Netto Areną
