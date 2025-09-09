Przestarzały projekt i morze betonu

Mimo, iż hala widowiskowo-sportowa powstała całkiem niedawno, konieczne są zmiany w jej otoczeniu. Przestarzały projekt z początku XXI wieku nie przewidywał zieleni wokół obiektu, gdyż ówczesne trendy w architekturze stawiały głównie na wielkie betonowe przestrzenie, co - jak się później okazało - nie było dobrym rozwiązaniem.

Efekt "betonozy" stał się jeszcze bardziej widoczny po przebudowie ul. Szafera. Wielki, pusty plac przed halą Netto Arena, wraz z szeroką arterią tworzą olbrzymią "szarą plamę" i jednocześnie wyspę ciepła, która w okresie letnim staje się nieprzyjazną przestrzenią dla wszystkich. Mimo posadzenia nowych drzew wzdłuż przebudowanej ulicy, wciąż można odnieść wrażenie, że betonu jest tutaj aż nadto.

Naprawa błędów z przeszłości

Teraz, po latach przyszedł czas na naprawienie tych błędów. Rusza odbetonowanie terenu wokół hali. Od piątku, 5 września jest to już formalnie plac budowy, co oznacza, że lada dzień przed Netto Areną pojawią się pracownicy, którzy zerwą część betonowej nawierzchni, by zastąpić ją zielenią i stworzyć przyjazną przestrzeń do rekreacji.

Co się zmieni przy Netto Arenie?

W ramach prac z placu zniknie ponad 3000 metrów kwadratowych betonu i pojawi się blisko 500 metrów kwadratowych zieleni.

- Zaplanowano posadzenie 24 platanów i 10 klonów, które nawiązują do istniejących nasadzeń w pobliżu placu. Będą też ozdobne trawy, byliny i rośliny stanowiące wypełnienie zieleńców, a także krzewy, które mają pełnić funkcję osłonową - tłumaczy Dariusz Sadowski z urzędu miasta.

Nowe zagospodarowanie obejmie ponadto:

elementy małej architektury, czyli nowe ławki, siedziska i kosze na śmieci;

rozbudowaną instalację oświetlenia zewnętrznego;

nowoczesny system automatycznego nawadniania;

Na odnowionym placu pojawią się również tablice pamiątkowe wybitnych sportowców, które utworzą zieloną aleję gwiazd szczecińskiego sportu.

Realizacją zadania zajmie się firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak ze Szczecina. Koszt inwestycji wynosi niespełna 1,9 mln zł, a czas realizacji przewidziano na 75 dni od momentu przekazania placu budowy. Oznacza to, że już pod koniec roku będziemy mogli podziwiać efekty prac.

