Primark wkracza do Szczecina. Wiemy, gdzie kultowa marka planuje otworzyć sklep

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-05 13:41

Mieszkańcy Szczecina mogą zacierać ręce! Popularna marka Primark, znana z ubrań i akcesoriów w przystępnych cenach, otworzy swój sklep w centrum Szczecina. Primark zapowiada również otwarcie sklepu w Koszalinie.

Primark planuje otwarcie sklepu w Szczecinie

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Primark w Szczecinie! Kiedy otwarcie sklepu w Kaskadzie?

Primark zapowiedział otwarcie dwóch nowych sklepów w Polsce – w galerii handlowej Kaskada w Szczecinie oraz w Forum w Koszalinie. To pierwsze z czterech zaplanowanych na lata 2026–2027 otwarć, dzięki którym liczba sklepów Primark w Polsce wzrośnie do 12. Na konkretną datę otwarcia sklepu w Szczecinie trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać. Na chwilę obecną wiadomo, że ma to nastąpić do końca 2027 roku.

Polecany artykuł:

Niemieckie burgery podbiły podniebienia mieszkańców Szczecina? Sieć podsumowuje…

Gdzie jeszcze Primark otworzy sklepy w Polsce?

Jak zapowiadają przedstawiciele sieci, w ciągu najbliższych dwóch lat Primark otworzy w Polsce cztery kolejne sklepy. Oprócz lokalizacji w Szczecinie i Koszalinie, planowane są otwarcia w Atrium Biała w Białymstoku oraz w Promenadzie w Warszawie. Już dziś marka jest obecna w największych ośrodkach we wszystkich głównych regionach kraju – ekspansja rozpoczęła się w 2020 roku, od pierwszego sklepu w warszawskiej Galerii Młociny, a następnie objęła Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz i Lublin. Planowane otwarcia pozwolą jeszcze lepiej pokryć mapę Polski.

Primark - irlandzki gigant o międzynarodowej sławie

Primark to sieć założona w 1969 roku w Irlandii, Dziś jest międzynarodowym gigantem odzieżowym, który ma ponad 460 sklepów na całym świecie. Firma zatrudnia ponad 80 tysięcy pracowników w 17 krajach.

Sonda
Kupujesz w Primarku?
Otwarcie sklepu Primark w Katowicach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAKUPY
PRIMARK
SKLEP
GALERIA KASKADA SZCZECIN