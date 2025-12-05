Primark wkracza do Szczecina. Wiemy, gdzie kultowa marka planuje otworzyć sklep

Primark w Szczecinie! Kiedy otwarcie sklepu w Kaskadzie?

Primark zapowiedział otwarcie dwóch nowych sklepów w Polsce – w galerii handlowej Kaskada w Szczecinie oraz w Forum w Koszalinie. To pierwsze z czterech zaplanowanych na lata 2026–2027 otwarć, dzięki którym liczba sklepów Primark w Polsce wzrośnie do 12. Na konkretną datę otwarcia sklepu w Szczecinie trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać. Na chwilę obecną wiadomo, że ma to nastąpić do końca 2027 roku.

Gdzie jeszcze Primark otworzy sklepy w Polsce?

Jak zapowiadają przedstawiciele sieci, w ciągu najbliższych dwóch lat Primark otworzy w Polsce cztery kolejne sklepy. Oprócz lokalizacji w Szczecinie i Koszalinie, planowane są otwarcia w Atrium Biała w Białymstoku oraz w Promenadzie w Warszawie. Już dziś marka jest obecna w największych ośrodkach we wszystkich głównych regionach kraju – ekspansja rozpoczęła się w 2020 roku, od pierwszego sklepu w warszawskiej Galerii Młociny, a następnie objęła Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź, Bydgoszcz i Lublin. Planowane otwarcia pozwolą jeszcze lepiej pokryć mapę Polski.

Primark - irlandzki gigant o międzynarodowej sławie

Primark to sieć założona w 1969 roku w Irlandii, Dziś jest międzynarodowym gigantem odzieżowym, który ma ponad 460 sklepów na całym świecie. Firma zatrudnia ponad 80 tysięcy pracowników w 17 krajach.

