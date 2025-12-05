Miesiąc po wejściu na polski rynek, niemiecka sieć Burgermeister chwali się świetnym początkiem ekspansji na Polskę. Wysoka średnia wartość zamówienia wynosząca 100 zł oraz oceny klientów utrzymujące się na poziomie powyżej 4,5/5 gwiazdek mają być dowodem na to, że Polacy polubili berlińską markę. Szczecin stał się pierwszym miastem, które skosztowało niemieckich burgerów i wygląda na to, że był to strzał w dziesiątkę!

Czy Szczecin polubił niemieckie burgery?

27 października na kulinarnej mapie Polski zadebiutowała niemiecka sieć Burgermeister. Sieć, która zaczynała w 2006 roku w dawnej toalecie publicznej w Berlinie, by stać się najpopularniejszą i najwyżej ocenianą marką restauracji szybkiej obsługi w Niemczech, rozpoczęła swoją europejską podróż od Szczecina. Efekt? Sieć chwali się ogromnym zainteresowaniem klientów i nowym rekord zamówień.

Jak informują przedstawiciele Pyszne.pl, już pierwszego dnia, gdy burgery Burgermeister stały się dostępne wyłącznie w dostawie za pośrednictwem platformy, padł idący w setki ogólnopolski rekord liczby zamówień dla nowo startującego partnera na Pyszne.pl. To także nowy krajowy rekord w ramach globalnego partnerstwa Just Eat Takeaway.com z siecią Burgermeister.

Co Polacy zamawiają najchętniej?

Dowodem na popularność niemieckiej sieci mogą być wysokie oceny klientów (powyżej 4,5/5 gwiazdek). Średnia wartość zamówienia (AOV) utrzymywała się na poziomie 100 zł. Ulubieńcami szczecińskich klientów okazały się klasyki. Najchętniej zamawianymi pozycjami są Cheeseburger oraz Chili Cheese Burger.

Sekret sukcesu Burgermeistera: Technologia i jakość

Jak podkreślają przedstawiciele Pyszne.pl, za sukcesem stoi nie tylko smak, ale i technologia. Dzięki pełnej integracji systemów Burgermeistera z Pyszne.pl, proces działa jak w zegarku. Średni czas przygotowania zamówienia w kuchni wynosi zaledwie 10 minut, co pozwala na błyskawiczną dostawę do klienta w czasie poniżej 30 minut. Ten model operacyjny stanowi wzór dla przyszłych wdrożeń w kolejnych miastach.

– Mocny start Burgermeistera pokazuje, jak bardzo klienci cenią sobie połączenie jakości, szybkości i bezproblemowej dostawy. To jest dokładnie to, co nasza współpraca ma na celu dostarczać każdego dnia – mówi Ewa Olenderek, Head of Strategic Accounts w Pyszne.pl. – Rekord pobity już na starcie to dowód na ogromny apetyt Polaków na jakościowe, autentyczne jedzenie i potwierdzenie, że zagraniczne sieci wchodzące na polski rynek mogą na nas liczyć.

Burgermeister planuje ekspansję: Gdzie pojawią się kolejne restauracje?

Szczecin był pierwszym polskim miastem, w którym pojawił się Burgermeister. Już w pierwszym kwartale 2026 roku marka planuje pojawić się w kolejnych polskich miastach. Na celowniku są już Łódź, Wrocław, Warszawa czy Gdańsk, a w perspektywie najbliższych lat sieć chce otworzyć w Polsce od 20 do 40 restauracji. Po ugruntowaniu pozycji w Polsce, Burgermeister planuje podbój Wielkiej Brytanii, Czech, Hiszpanii i Szwajcarii.

– Reakcja polskich klientów przerosła nasze oczekiwania. Widzimy, że Polska bardzo szybko staje się jednym z naszych kluczowych rynków wzrostu i cieszymy się, że wybraliśmy naszych sąsiadów, Polskę, jako pierwszy kraj międzynarodowej ekspansji – komentuje Robert Fuegert, CEO i prezes zarządu Burgermeistera.

Czy niemieckie burgery podbiją nie tylko Szczecin, ale i całą Polskę? Przekonamy się najprawdopodobniej już niebawem.

