Matka i babka zakopały żywe dziecko?! Gosia i Renata oskarżone o potworną zbrodnię

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia w sprawie przeciwko Małgorzacie I. (lat 31) i Renacie I. (lat 54) - ujawnia Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Przedstawiciele prokuratury ujawnili szczegóły zbrodni, która miała miejsce w województwie zachodniopomorskim.

Małgorzata I. to matka dziecka, a Renata I. babcia. Czy rodzinnego koszmaru można było uniknąć? Szczegóły na se.pl.

Zachodniopomorskie: Małgorzata i Renata zakopały żywe dziecko?!

Według ustaleń śledczych, na przełomie 2019 i 2020 roku Małgorzata I. urodziła chłopca, po czym - kilka godzin po porodzie - wraz z matką zakopała noworodka w ziemi. Maleństwo nie miało żadnych szans na przeżycie. Śledczy uzyskali opinię sądowo-psychiatryczną, z której wynika, że Małgorzata I. cierpi na niepełnosprawność intelektualną, która w znacznym stopniu ograniczała jej zdolność do rozpoznania znaczenia czynu. Biegli uznali jednak, że kobieta może odpowiadać przed sądem i odbywać karę w warunkach terapeutycznych.

Czytaj też: Ciało noworodka było zakopane koło domu. Matka i babcia trafiły do aresztu

Areszt dla oskarżonych. Grozi im dożywocie!

Obie kobiety trafiły do tymczasowego aresztu. Małgorzata I. przyznała się do zbrodni i złożyła obszerne wyjaśnienia. Jej matka – Renata I. – nie przyznała się do winy. Zarówno matka, jak i babka zamordowanego dziecka nie były wcześniej karane. - Za zabicie dziecka ze szczególnym okrucieństwem grozi im co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie - podsumowuje w komunikacie przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

