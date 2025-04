i Autor: Grzegorz Kluczyński, Google Street View Ciało noworodka było zakopane koło domu. Matka i babcia trafiły do aresztu

Przerażającego odkrycia dokonano kilka dni temu we wsi Rynica (woj. zachodniopomorskie). Na jednej z posesji znaleziono zakopane ciało noworodka. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety. To matka i babcia dziecka. Obie usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu.