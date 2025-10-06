Od 2026 roku wzrosną zarówno stawki dla pracowników tymczasowych, jak i ustawowa płaca minimalna.

Polacy zatrudnieni w Niemczech mogą liczyć na znaczące podwyżki – nawet do 30 euro za godzinę.

To efekt nowego układu zbiorowego i decyzji Komisji ds. Płacy Minimalnej.

Zmiany mają poprawić sytuację finansową pracowników i wzmocnić niemiecki rynek pracy.

Czy to początek końca wyzysku w pracy tymczasowej?

Rewolucja płacowa: Niemcy podnoszą stawki dla pracowników tymczasowych

Od 1 stycznia 2026 roku w Niemczech zacznie obowiązywać nowy układ zbiorowy dla sektora pracy tymczasowej, który przewiduje trzy fale podwyżek:

1 stycznia 2026 – wzrost o 2,99%

1 września 2026 – kolejne 2,5%

1 kwietnia 2027 – dodatkowe 3,5%

To efekt długich negocjacji między związkami zawodowymi a pracodawcami. Jak podaje polinijny portal PolskiObserwator.de, zmiany obejmą setki tysięcy osób zatrudnionych w logistyce, produkcji, budownictwie, przemyśle i opiece – w tym wielu Polaków, którzy często zaczynają swoją karierę zawodową w Niemczech właśnie od pracy tymczasowej.

Eksperci podkreślają, że podwyżki mają nie tylko poprawić warunki finansowe, ale też zatrzymać odpływ pracowników z sektora, który zmaga się z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej.

Rekordowa podwyżka płacy minimalnej: 13,90 euro od 2026 roku

To nie koniec dobrych wiadomości. Od 1 stycznia 2026 roku w Niemczech wzrośnie również ustawowa płaca minimalna – z obecnych 12,82 euro do 13,90 euro brutto za godzinę. To największa podwyżka od 2015 roku, która obejmie aż 6,6 mln pracowników, czyli jedną szóstą zatrudnionych w kraju.

Szczególnie skorzystają na niej kobiety oraz osoby pracujące we wschodnich landach, gdzie odsetek pracowników otrzymujących najniższe stawki jest najwyższy. Dla porównania, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim podwyżkę odczuje aż 22 procent zatrudnionych, a w Hamburgu – 14 procent.

Ile zarobią pracownicy tymczasowi?

Już od marca 2025 roku obowiązują nowe stawki dla pracowników tymczasowych, w zależności od grupy zaszeregowania można zarobić od 14,53 do 27,87 euro brutto. Po uwzględnieniu zapowiedzianych podwyżek, stawki godzinowe w 2027 roku będą się wahać od 15,87 do 30,44 euro, co oznacza miesięczne wynagrodzenie od 2 539 do 4 870 euro brutto.

Co to oznacza dla Polaków?

Praca tymczasowa (niem. Zeitarbeit) to forma zatrudnienia, w której pracownik podpisuje umowę z agencją pracy, ale faktyczne obowiązki wykonuje w różnych firmach. Takie rozwiązanie jest szczególnie popularne w logistyce, produkcji, budownictwie, przemyśle czy opiece nad osobami starszymi. W ten sposób często są zatrudniani pracownicy z zagranicy, m.in. Polacy, którzy podejmują się pracy w Niemczech.

Dla tysięcy Polaków pracujących w Niemczech podwyżki płac oznaczają realną poprawę sytuacji finansowej. Wyższe stawki to nie tylko większe wypłaty, ale też większa stabilność zatrudnienia i lepsze warunki socjalne. Związki zawodowe podkreślają, że kompromis był konieczny – w obliczu rosnących kosztów życia i spadającej liczby pracowników, lepsze płace mają zatrzymać ludzi w branży.

Czy to początek końca wyzysku w pracy tymczasowej? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – portfele Polaków pracujących w Niemczech odetchną z ulgą.

