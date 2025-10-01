Deutschlandticket podrożeje od 2026 roku

Deutschlandticket to abonamentowy bilet miesięczny, który umożliwia nielimitowane podróże po całych Niemczech za pomocą regionalnych pociągów i komunikacji miejskiej. Od momentu wprowadzenia w maju 2023 roku, zyskał ogromną popularność wśród mieszkańców i turystów. Obecnie korzysta z niego około 14 milionów osób. Obecnie opłata za usługę wynosi 58 euro miesięcznie.

Jak podaje stern.de, powołując się na agencję DPA, podczas konferencji ministrów transportu w Monachium, podjęto decyzję o podwyżce cen Deutschlandticket od 1 stycznia 2026 roku. Nowa cena ma wynieść 63 euro w skali miesiąca.

Dlaczego ceny Deutschlandticket idą w górę?

Powodem podwyżki jest spór finansowy między rządem federalnym a krajami związkowymi. Koszty utrzymania transportu publicznego rosną, a strony nie mogą się porozumieć, kto ma pokryć dodatkowe wydatki. Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (VDV) ostrzega, że jeśli rząd federalny i kraje związkowe nie zwiększą wsparcia, w 2026 roku powstanie luka finansowa w wysokości 800 milionów euro.

Deutschlandticket: Co dalej z cenami?

Wszystko wskazuje, że przyszłoroczna podwyżka ceny Deutschlandticket nie będzie ostatnią. Od 2027 roku planowane jest wprowadzenie specjalnego indeksu kosztowego, który ma automatycznie regulować wysokość abonamentu w zależności od sytuacji gospodarczej. Wskaźnik ten będzie uwzględniał przede wszystkim koszty personalne oraz ceny energii. To oznacza, że w przyszłości ceny biletu mogą zmieniać się regularnie.

Jak korzystać z Deutschlandticket?

Deutschlandticket został wprowadzony w 2023 roku, po sukcesie pilotażowego projektu miesięcznego biletu za 9 euro. Początkowo kosztował 49 euro miesięcznie i pomimo wyższej ceny spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem pasażerów. Od stycznia 2025 roku cena wzrosła do 58 euro. Jest to bilet abonamentowy, jego użytkownicy są automatycznie obciążani opłatą na początku każdego kolejnego miesiąca. Deutschlandticket uprawnia do nielimitowanych przejazdów pociągami regionalnymi, autobusami, tramwajami, koleją miejską S-Bahn i metrem U-Bahn.

Mimo podwyżki, Deutschlandticket nadal pozostaje atrakcyjną opcją dla osób regularnie korzystających z transportu publicznego w Niemczech. Umożliwia swobodne podróżowanie po całym kraju i jest korzystną alternatywą dla kosztów utrzymania samochodu.

