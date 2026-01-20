Małe urządzenie uratowało życie mieszkańców. Od tragedii dzieliły ich sekundy

Czad w kamienicy w Gryficach. Czujnik poinformował o niebezpieczeństwie

Do zdarzenia doszło w kamienicy przy ulicy Wałowej w Gryficach. Strażacy otrzymali zgłoszenie o uruchomieniu się czujnika tlenku węgla w jednym z mieszkań. Lokatorzy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

Po dokonaniu pomiarów specjalistycznym sprzętem, okazało się, że czad jest obecny nie tylko w mieszkaniu, ale też na klatce schodowej - informuje TVP Szczecin. Gdyby nie małe urządzenie, mogłoby dojść do tragedii.

Jak się okazało, przyczyną ulatniania się tlenku węgla był piec gazowy.

Czad – cichy zabójca. Jak się przed nim uchronić?

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia – przy dużych stężeniach tego gazu – może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Jak uniknąć zatrucia czadem? Strażacy apelują o czujność

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych.

Strażacy nieustannie apelują o montowanie w budynkach czujników czadu. Jak podkreślają nieraz ratują one życie lub zdrowie. Warto jednak mieć na uwadze, że urządzenie powinno mieć odpowiedni certyfikat, dlatego lepiej unikać tanich czujników z niesprawdzonych źródeł.

Czad

