Małe urządzenie uratowało życie mieszkańców. Od tragedii dzieliły ich sekundy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-20 10:37

Mieszkańcy kamienicy w Gryficach uniknęli tragedii dzięki niewielkiemu urządzeniu. Czujnik tlenku węgla uruchomił alarm, ostrzegając przed obecnością trującego gazu, nazywanego "cichym zabójcą". Strażacy, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili obecność czadu, zarówno w jednym z mieszkań, ale również na klatce schodowej. Mieszkańcy bezpiecznie opuścili budynek i w ten sposób uniknęli tragedii.

Czujnik czadu

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Czad w kamienicy w Gryficach. Czujnik poinformował o niebezpieczeństwie

Do zdarzenia doszło w kamienicy przy ulicy Wałowej w Gryficach. Strażacy otrzymali zgłoszenie o uruchomieniu się czujnika tlenku węgla w jednym z mieszkań. Lokatorzy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

Po dokonaniu pomiarów specjalistycznym sprzętem, okazało się, że czad jest obecny nie tylko w mieszkaniu, ale też na klatce schodowej - informuje TVP Szczecin. Gdyby nie małe urządzenie, mogłoby dojść do tragedii.

Jak się okazało, przyczyną ulatniania się tlenku węgla był piec gazowy.

Polecany artykuł:

"Cichy zabójca" zaatakował w Zachodniopomorskiem. Brat znalazł ciało 65-latka

Czad – cichy zabójca. Jak się przed nim uchronić?

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia – przy dużych stężeniach tego gazu – może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Jak uniknąć zatrucia czadem? Strażacy apelują o czujność

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych.

Strażacy nieustannie apelują o montowanie w budynkach czujników czadu. Jak podkreślają nieraz ratują one życie lub zdrowie. Warto jednak mieć na uwadze, że urządzenie powinno mieć odpowiedni certyfikat, dlatego lepiej unikać tanich czujników z niesprawdzonych źródeł.

Czad

i

Autor: RCB/ Materiały prasowe Czad
Sonda
Czy masz w domu czujnik czadu?
Czujniki dymu i czadu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ POŻARNA ZACHODNIOPOMORSKIE
STRAŻ POŻARNA
CZAD
TLENEK WĘGLA
CZAD ZACHODNIOPOMORSKIE