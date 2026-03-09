„Stolica taniej benzyny” traci blask. Ceny paliw w Lubieszynie idą w górę

Od taniego raju do drogiej rzeczywistości

Jeszcze kilka tygodni temu Lubieszyn był miejscem pielgrzymek kierowców. PB95 za niewiele ponad 5 zł, a po rabatach nawet poniżej tej magicznej granicy — takie ceny wydawały się nierealne, a jednak były faktem. Stacje paliw przeżywały oblężenie, a w sieci krążyły zdjęcia i memy, które uczyniły z przygranicznej miejscowości prawdziwy viral.

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W wyniku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny ropy na światowych rynkach wystrzeliły, a polskie stacje musiały błyskawicznie zareagować. W Lubieszynie wzrosty są wyjątkowo dotkliwe — litr benzyny podrożał o około złotówkę w zaledwie kilka dni, a diesel jeszcze bardziej.

Aktualne ceny paliw w Lubieszynie

Obecnie kierowcy muszą liczyć się z dużo wyższymi stawkami niż jeszcze niedawno. Benzyna PB95 kosztuje od 6,39 do 6,44 zł za litr, natomiast olej napędowy osiąga poziom 7,54–7,59 zł. To znaczący skok, zwłaszcza w miejscu, które jeszcze niedawno słynęło z najtańszego paliwa w Polsce.

Niemcy nadal szturmują stacje. „U nas jeszcze drożej”

Paradoksalnie, mimo podwyżek, ruch na stacjach w Lubieszynie wcale nie maleje. Wręcz przeciwnie — coraz więcej samochodów ma niemieckie tablice rejestracyjne. Powód jest prosty: po drugiej stronie granicy ceny przekraczają już 2 euro za litr benzyny.

Dla naszych zachodnich sąsiadów nawet 6,40 zł za litr to wciąż atrakcyjna oferta. Efekt? Kolejki do dystrybutorów, kanistry w bagażnikach i pełne baki wyjeżdżające w stronę Niemiec.

Co dalej z cenami? Eksperci nie mają dobrych wieści

To, jak długo potrwa obecny trend, zależy przede wszystkim od sytuacji geopolitycznej i notowań ropy na światowych rynkach. Na razie nic nie wskazuje na szybkie uspokojenie.

Analitycy podkreślają, że:

konflikt na Bliskim Wschodzie może jeszcze bardziej zdestabilizować rynek,

ceny ropy są wyjątkowo podatne na wahania,

kierowcy powinni przygotować się na dłuższy okres wyższych cen.

Lubieszyn, który jeszcze niedawno był symbolem taniego tankowania, dziś staje się przykładem, jak szybko globalne wydarzenia potrafią zmienić lokalną rzeczywistość.

Od virala do ostrzeżenia

Jeszcze niedawno „stolica taniej benzyny” była bohaterem memów, filmików i internetowych dyskusji. Teraz Lubieszyn znów trafia na nagłówki, ale w zupełnie innym kontekście. Zamiast rekordowo niskich cen — rekordowo szybkie podwyżki.

Jedno jest pewne: kierowcy muszą przygotować się na większe wydatki, a czasy benzyny po 5 zł mogą szybko nie wrócić.

