Hakerzy uderzyli w szpital wojewódzki. "Zdrowie i życie pacjentów nie jest zagrożone"

Atak hakerski na Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

W weekend cyberprzestępcy zaatakowali szczeciński Wojewódzki Szpital Zespolony. Złośliwy wirus zainfekował sieć, a część plików została natychmiast zaszyfrowana, pozbawiając personel medyczny wszelkiego dostępu do nich.

Papierowa dokumentacja i procedury awaryjne w szczecińskiej placówce

Dyrekcja lecznicy błyskawicznie uruchomiła plany kryzysowe, zarządzając przejście na papierowy obieg dokumentacji medycznej. O incydencie od razu powiadomiono właściwe służby, z którymi administracja obiektu utrzymuje ciągły kontakt.

- Pacjenci, którzy przebywają w szpitalu lub przychodzą tutaj na wizyty ambulatoryjne do poradni specjalistycznych są przyjmowani. Szpital się nie zamknął, nie stanął, właściwie w całości działa, ale w trybie awaryjnym, wyjątkowym – powiedział rzecznik szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski.

Szpitalni oraz zewnętrzni informatycy intensywnie walczą o odblokowanie systemów, jednak proces neutralizacji skutków cyberataku na pewno jeszcze potrwa.

Jak wygląda funkcjonowanie oddziałów ratunkowych i operacje?

Mimo paraliżu placówka gwarantuje ciągłość obsługi. Czas oczekiwania w kolejkach wzrósł przez konieczność ręcznego załatwiania formalności. Poradnie, oddziały ratunkowe i szpitalne funkcjonują w trybie kryzysowym, jednak zaplanowane zabiegi odbywają się punktualnie.

- To jest największe obciążenie dla naszego personelu, ale bardzo się staramy, żeby pacjent w jak najmniejszym stopniu odczuwał efekty tego, z czym przyszło nam się mierzyć – zapewnił Owsik-Kozłowski.

Ryzyko wycieku danych pacjentów szczecińskiego szpitala. Zawiadomienie do UODO

Przedstawiciel placówki ogłosił, że hakerzy użyli oprogramowania typu ransomware. Lecznica zgłosi incydent do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ponieważ istnieje spore prawdopodobieństwo przejęcia wrażliwych plików pacjentów przez niepowołane osoby.

Szczeciński obiekt dysponuje tysiącem łóżek, 40 poradniami, 40 oddziałami oraz dwoma Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi. Każdego dnia lekarze realizują tam średnio 900 wizyt ambulatoryjnych.

