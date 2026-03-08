Niemcy znów docenili polskie sklepy. „Przy naszej rencie to jedyna szansa, żeby zaoszczędzić”

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-08 21:48

Widok niemieckich klientów w polskich sklepach był dość częsty w latach 90. i na początku XXI wieku, jednak z biegiem czasu klientów zza Odry w supermarketach było już mniej. Teraz coraz więcej mieszkańców przygranicznych regionów znów rusza do Polski na zakupy. I choć ceny w Polsce i Niemczech są dziś bardziej zbliżone niż kilka lat temu, to kryzys gospodarczy za Odrą sprawia, że każdy eurocent ma znaczenie. Dlatego Niemcy coraz chętniej tankują, kupują papierosy, ale też robią pełne tygodniowe zakupy... właśnie u nas. Tak wynika z reportażu dziennika „Nordkurier”, którego dziennikarz sprawdził, ile można zaoszczędzić w polskim supermarkecie.

Niemcy znów docenili polskie sklepy

i

Autor: Bartlomiejmagierowski/ Shutterstock

„Różnice zaczynają się już przy jabłkach”

Reporter „Nordkuriera” odwiedził sklep w Świnoujściu i porównał ceny podstawowych produktów z tymi w niemieckich marketach. Już na wejściu – przy stoisku z owocami i warzywami – widać różnicę.

  • 1,29–1,44 euro za kilogram jabłek (ok. 5,60–6,20 zł)
  • w Niemczech: ok. 3 euro (ok. 12,90 zł)

– Polskie sklepy wyglądają jak nasze, więc nawet bez znajomości języka można się szybko odnaleźć – zauważa autor tekstu.

Polecany artykuł:

Upadek legendy „chemii z Niemiec”? Kultowe proszki oblane w testach!

Mleko za pół ceny, masło za jedną trzecią

Największe oszczędności dotyczą produktów codziennych: mleka, masła, sera i wędlin.

Mleko

  • Polska: 0,65–0,75 euro (ok. 2,80–3,30 zł)
  • Niemcy: 1,30 euro (ok. 5,60 zł)

Masło

  • Polska: poniżej 0,70 euro (ok. 3,00 zł)
  • Niemcy: 2–4 euro (ok. 8,60–17,20 zł)

Ser

  • Polska: 1,40 euro za 150 g (ok. 6,00 zł)
  • Niemcy: poniżej 2 euro brak szans (ok. 8,60 zł)

Salami

  • Polska: 0,90 euro za 50 g (ok. 3,90 zł)
  • Niemcy: 1,50–2 euro (ok. 6,50–8,60 zł)

Chleb i jajka? Też taniej

  • bochenek chleba w Polsce: 1 euro (ok. 4,30 zł)
  • w Niemczech: 2 euro (ok. 8,60 zł)
  • 10 jaj M w Polsce: 2,30 euro (ok. 9,90 zł)
  • w Niemczech: 2,90 euro (ok. 12,50 zł)

Test zakupowy mówi wszystko

Dziennikarz „Nordkuriera” zrobił identyczny koszyk zakupów po obu stronach granicy. Wynik?

  • Polska: 9,64 euro (ok. 41,50 zł)
  • Niemcy: 19,55 euro (ok. 84,20 zł)

Różnica? Ponad 100 procent.

„Przy mojej rencie to jedyna opcja”

W reportażu pojawia się też głos niemieckich seniorów, którzy regularnie przyjeżdżają do Polski.

– W tygodniu oszczędzam co najmniej 40 euro tylko na zakupach – mówi emeryt Harald W. – W Niemczech z samej renty trudno przeżyć. A jak zatankuję i zrobię zakupy w Polsce, to naprawdę dużo zostaje w portfelu – dodaje.

Polecany artykuł:

Niemcy szturmują polskie stacje paliw! Kolejki, kanistry i kontrole celne. „U w…

Mały minus? Tylko złotówki

Jedyną niedogodnością dla niemieckich klientów jest to, że ceny w Polsce podawane są w złotówkach. Ale – jak zauważa „Nordkurier” – wystarczy szybkie spojrzenie na kurs i najlepiej płatność kartą, która automatycznie przelicza walutę.

Polska znów zakupowym eldorado?

Choć różnice cen nie są już tak spektakularne jak dekadę temu, to w czasie niemieckiego kryzysu nawet kilka euro oszczędności na podstawowych produktach robi ogromną różnicę. Dlatego przygraniczne sklepy znów przeżywają oblężenie, a niemieccy klienci coraz częściej mówią wprost: „Do Polski po prostu opłaca się jechać”.

Ale uwaga... nie wszystko w Polsce jest tańsze

Dziennikarze „Super Expressu” również niejednokrotnie porównywali ceny po obu stronach granicy — i obraz nie jest czarno-biały. W wielu kategoriach to Niemcy wygrywają cenowo. Taniej niż w Polsce kupimy m.in. żelki, napoje gazowane oraz Nutellę, która w niemieckich marketach potrafi kosztować nawet o kilka złotych mniej niż w polskich sklepach. Dlatego prawdziwi łowcy okazji coraz częściej robią... zakupy krzyżowe, wybierając to, co najbardziej opłaca się po każdej stronie granicy.

Polecany artykuł:

Porównaliśmy ceny w niemieckim i polskim Kauflandzie. Gdzie zapłacisz mniej za …
Porównanie cen w niemieckim i polskim Kauflandzie
Galeria zdjęć 22
QUIZ. Polska czy Niemcy?
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie?
QUIZ. Polska czy Niemcy
Kaufland w Niemczech i w Polsce. Gdzie jest taniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGRANICZE
ZAKUPY
POLSKIE PRODUKTY
NIEMCY