Udaremniony przerzut migrantów przy granicy z Niemcami. Płacili za to tysiące euro

Grzegorz Kluczyński
2026-03-08 15:07

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej po raz kolejny zatrzymali próbę nielegalnego przerzutu migrantów do Niemiec. Na autostradzie A6 wpadł 22‑letni obywatel Ukrainy, który przewoził czterech cudzoziemców bez prawa pobytu w Polsce.

Udaremniony przerzut migrantów przy granicy z Niemcami

Autor: Morski Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

Zatrzymanie tuż przed granicą

Do akcji doszło 5 marca w rejonie autostrady A6, zaledwie siedem kilometrów od granicy z Niemcami. Patrol ze szczecińskiej placówki Straży Granicznej zatrzymał osobowe auto prowadzone przez młodego Ukraińca. W środku znajdowało się czterech mężczyzn – trzech obywateli Bangladeszu oraz Hindus, w wieku od 22 do 40 lat.

Cudzoziemcy posiadali łotewskie dokumenty potwierdzające tożsamość, jednak – jak ustalili funkcjonariusze – nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski i próbowali dostać się dalej, do Niemiec.

Migranci płacili tysiące euro za przerzut

Podczas przesłuchań zatrzymani przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy. Z ich wyjaśnień wynika, że za zorganizowanie całej trasy z Bangladeszu do Niemiec płacili po 6 tysięcy euro. Ostatni etap – przewóz z Litwy do granicy niemieckiej – miał zapewnić właśnie zatrzymany 22‑latek.

Prokurator zaproponował cudzoziemcom karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, na co zgodzili się dobrowolnie.

Organizator trafił do aresztu

Ukrainiec usłyszał zarzut organizowania innym osobom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Przyznał się do winy. Grozi mu nawet 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy podejrzewają, że mógł zajmować się tym procederem już wcześniej – te wątki będą teraz szczegółowo badane.

Sąd w Szczecinie zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania.

Migranci wrócą na Litwę

Banglijczycy i Hindus zostaną jeszcze dziś przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji. Straż Graniczna podkreśla, że to kolejna w ostatnich tygodniach udaremniona próba przerzutu migrantów na zachód Europy.

Kontrola na granicy
