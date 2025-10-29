Próba przerzutu afgańskich migrantów udaremniona! Uzbek zatrzymany przez pograniczników

2025-10-29 22:26

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej ze Szczecina udaremnili kolejną próbę przerzutu nielegalnych migrantów do Niemiec. Zatrzymano 39-letniego Uzbeka, który przewoził samochodem trzech Afgańczyków. Jakie konsekwencje czekają zatrzymanych?

Szczecińska Straż Graniczna udaremniła przerzut migrantów

Jak informuje Straż Graniczna, do zdarzenia doszło 20 października. 39-letni Uzbek przewoził samochodem z warszawską rejestracją trzech Afgańczyków. Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani i przewiezieni do Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

Uzbekowi grozi 8 lat więzienia za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy

Na obywatelu Uzbekistanu ciąży zarzut organizowania innym osobom nielegalnego przekraczania granicy państwowej. Jest to przestępstwo zagrożone karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Na Afgańczykach natomiast ciąży zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy z Białorusi do Polski i usiłowania do Niemiec.

Szczeciński sąd zadecydował 21 października o zastosowaniu wobec Uzbeka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec Afgańczyków o ich umieszczeniu w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Straż Graniczna w Szczecinie prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie.

