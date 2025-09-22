Zawieszenie Schengen na granicy polsko-niemieckiej podzieliło społeczeństwo

Decyzja o zawieszeniu układu Schengen od początku budziła sprzeczne opinie. Jak informuje polonijny portal polskiobserwator.de, zwolennicy wskazywali na konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa i ograniczenia liczby nielegalnych migrantów. Wiele osób zwracało jednak uwagę na poważne utrudnienia w codziennym życiu mieszkańców pogranicza. Dojazdy do pracy, zakupy czy turystyka stały się bardziej czasochłonne, a przedsiębiorcy zaczęli zauważać mniejsze obroty, a co za tym idzie - mniejsze dochody.

Niemcy ujawniają statystyki

Wiele osób zastanawia się nad skutecznością nowych zasad. Do tych wątpliwości odniosły się władze Meklemburgii - Pomorza Przedniego, czyli landu graniczącego z województwem zachodniopomorskim. Jak informuje niemiecka telewizja NDR, według danych niemieckiej policji, w sierpniu 2025 roku odnotowano 156 przypadków nielegalnych przekroczeń granicy z Polski do Niemiec. Rok wcześniej, w analogicznym okresie było ich aż 317. To oznacza, że ta liczba zmniejszyła się o ponad połowę.

Na terenie Meklemburgii - Pomorza Przedniego kontrole prowadzone są w strategicznych punktach granicznych. Jest to graniczące ze Świnoujściem Ahlbeck, Linken przy przejściu granicznym w Lubieszynie i autostradowe przejście graniczne Kołbaskowo-Pomellen.

Zdaniem władz Meklemburgii - Pomorza Przedniego przywrócenie kontroli na granicy przyniosły oczekiwany efekt, co przekłada się na trend spadkowy w liczbie migrantów nielegalnie wjeżdżających do Niemiec.

A jak to wygląda w Polsce?

Od lipca, gdy wprowadzono kontrole na granicy po polskiej stronie, Straż Graniczna wraz z policją i Żandarmerią Wojskową skontrolowały około 250 tysięcy osób. 105 z nich nie zostało wpuszczonych na terytorium Polski. Dla porównania, w tym samym czasie Niemcy odesłali 72 osoby, które próbowały dostać się nielegalnie na ich terytorium.

Czy to wystarczający argument za utrzymaniem kontroli? Decyzja w tej sprawie leży po stronie rządów obu państw. Na chwilę obecną wiadomo, że zarówno po niemieckiej, jak i po polskiej stronie, kontrole zostaną utrzymane przez kolejne miesiące.

