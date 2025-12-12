System kaucyjny w Polsce rodzi się w bólach, w innych krajach ma się dobrze

Początki systemu kaucyjnego w Polsce są bardzo trudne. Mimo, iż powoli dobiega końca okres przejściowy, na sklepowych półkach na próżno szukać napojów w opakowaniach zwrotnych, a producenci dosłownie prześcigają się w szukaniu luk prawnych, dzięki którym nie będą musieli wprowadzać butelek z kaucją. Konsumenci również nie szczędzą gorzkich słów pod adresem systemu kaucyjnego, chociaż jeszcze nie zdążyli go przetestować... bo nie ma na czym.

W innych krajach Unii Europejskiej, system kaucyjny funkcjonuje od lat i cieszy się dużą popularnością. Tak jest m.in. w Niemczech, gdzie każdego dnia tysiące klientów wrzuca do specjalnych automatów puste opakowania, odzyskując za nie pieniądze, które mogą wydać podczas zakupów lub wypłacić w kasie.

Niemiecki system kaucyjny idzie o krok dalej

Żeby tego było mało, Niemcy idą o krok dalej i wprowadzają możliwość zwrotu pustych opakowań po kosmetykach. To na razie pilotażowy projekt, dzięki któremu za puste opakowania po szamponach można otrzymać pieniądze. Stoi za nim start-up Reo z Heilbronn, który opracował system wielokrotnego użytku dla opakowań kosmetycznych. Zamiast trafiać do żółtego worka lub śmieci, butelki po szamponach, kremach i żelach można teraz oddać w automacie na kaucję, tak jak puszki czy butelki po napojach.

Jak działa system kaucyjny dla kosmetyków?

Projekt rozpoczął się w Monachium w kilku sklepach Kaufland i Voll-Corner – informuje Süddeutsche Zeitung. W ramach testu konsumenci mogą oddawać opakowania marek Lavera, Sante, Kneipp i Logona, oznaczone napisem „Bring me back to Pfandautomat”. Za każdą oddaną butelkę klient otrzymuje 29 centów, czyli więcej niż za plastikową butelkę lub aluminiową puszkę po napojach, która kosztuje 25 centów.

Jak informuje polonijny portal polskiobserwator.de, współzałożycielka i dyrektor generalna Reo, Steffanie Rainer podkreśla, że celem projektu jest prostota.

- Chcemy, by system wielokrotnego użytku był jak najprostszy - mówi Steffanie Rainer. - Jeśli ludzie mogą oddawać opakowania tam, gdzie i tak robią zakupy, to szansa, że stanie się to ich nawykiem, znacząco wzrasta.

Testy potrwają rok

Pilotaż potrwa 12 miesięcy, po czym zostanie dokładnie przeanalizowany. Pomysłodawcy ustalą m.in. ile opakowań wróciło, w jakim są stanie i czy nadają się do ponownego napełnienia. Jeśli testy zakończą się sukcesem, system Reo może zostać wprowadzony w całych Niemczech, a docelowo także w innych krajach Unii Europejskiej.

Czy Niemcy wprowadzą system kaucyjny dla kosmetyków?

Na razie test systemu kaucyjnego produktów kosmetycznych jest ograniczony terytorialnie i obejmuje tylko kilka marek. Jednak jeśli uda się przekonać do współpracy gigantów w branży, takich jak Beiersdorf, Henkel czy Unilever, Niemcy mogą stać się pierwszym krajem w Europie, gdzie zostanie wprowadzony pełny system kaucyjny dla kosmetyków.

Niemcy planują osiągnąć neutralność klimatyczną do 2035 roku.

