Przewoźnicy biją na alarm. Zmiany w Czechach i Niemczech mogą mieć poważne skutki. "Będą czynnikiem zmuszającym"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-12 11:35

Nowe zasady korzystania z europejskich autostrad, uderzą w przewoźników drogowych z Polski. Chodzi o wzrost opłat za korzystanie z dróg szybkiego ruchu. Najpoważniejsze obawy dotyczą Czech i Niemiec, gdzie podwyżki będą najbardziej odczuwalne dla polskich firm transportowych. Jak wpłynie to na ceny towarów i usług? Sprawdzamy!

Przewoźnicy biją na alarm. Zmiany w Czechach i Niemczech mogą mieć poważne skutki

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Wyższe opłaty za autostrady w Czechach i Niemczech

Przewoźnicy drogowi zwracają uwagę, że wzrost opłat za korzystanie z autostrad dla samochodów o masie do 3,5 tony będzie znacząco wpływał na wycenę tras dostawczych między Polską a Czechami. Opłaty zmieniają się regularnie w wielu krajach europejskich, co wpływa na wyceny tras międzynarodowych w obrębie Europy.

Polecany artykuł:

Ta naklejka na auto jest obowiązkowa. Musi ją mieć każdy kierowca. Jak ją otrzy…

Od 1 stycznia 2026 roku w Czechach wzrosną opłaty za korzystanie z autostrad dla samochodów osobowych o masie do 3,5 tony – poinformowało Ministerstwo Transportu w Pradze. Wzrosty nie są duże, ale przy regularnych kursach handlowych między Polską a Czechami lub przez Czechy, mogą być dla przewoźników drogowych czynnikiem zmuszającym do zmiany wyceny usług.

- Spodziewamy się, że w 2026 roku zmian opłat za korzystanie z autostrad będzie więcej. Słyszy się o takich planach w Niemczech, we Francji, ale także w Polsce taka waloryzacja staje się przedmiotem dyskusji i to też będzie odczuwalne dla przewoźników drogowych naszych krajowych - mówi Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. - Pamiętamy, że zachodniopomorscy przewoźnicy to w dużej mierze kierowcy wykonujący trasy międzynarodowe. Podnoszenie opłat za korzystanie z autostrad w każdym kraju europejskim wiąże się z tym, że konieczna jest nowa wycena tras czy wycena frachtów. Trasa czeska jest jedną z najpopularniejszych. Podniesienie opłat jest więc bolesne.

Podwyżki również we Francji i zmiany w Holandii

We Francji od 1 lutego 2026 r. opłaty za przejazd autostradami wzrosną o około 0,86%. Jest to najniższy wzrost cen od 2021 roku. Nowy system poboru opłat będzie funkcjonować w Chorwacji, a nowy system naliczania opłat szykuje także Holandia, która dla polskich przewoźników drogowych również jest jednym z częstszych krajów tranzytowych.

- Holandia pokazuje w jaką stronę zmierzają tendencje europejskie, czyli niższe opłaty dla samochodów elektrycznych, hybrydowych, a wyższe dla pojazdów starszych, co również bywa kłopotliwe dla firm przewozowych, które mają nieco starszą flotę aut. Posługując się holenderskim przykładem stawki zależą od klasy emisji CO2 i masy pojazdu. Najwyższe dla pojazdów o najniższej normie (np. Euro 0), najniższe dla pojazdów bez emisyjnych – wyjaśnia Dariusz Matulewicz.

Niepewna przyszłość przewoźników drogowych

W rok 2026 przewoźnicy drogowi wchodzą ze sporym niepokojem związanym z prezydenckim wetem odnośnie zezwoleń EKMT. Transport nie narzeka na brak zleceń, co oznacza poprawę sytuacji względem, choćby trudnego roku 2024, ale jednocześnie kursy obsługiwane są mniejszymi autami, a wolumen transportowy i odległość tras uległa zmniejszeniu.

- Spodziewamy się, że wzrosty, które będą mieć miejsce w roku 2026 spowodują aktualizację cen u przewoźników drogowych. W tym momencie trudno jednak mówić o skali działania. Zawsze w transporcie pierwsze dwa miesiące nowego roku są testem popytu, podaży i aktualizacją łańcuchów dostaw – podsumowuje prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

Polecany artykuł:

Most na autostradzie A4 na skraju wytrzymałości. Lekkomyślność kierowców ciężar…
Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce
Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Ta naklejka jest obowiązkowa. Jak ją zdobyć?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PŁATNE AUTOSTRADY
AUTOSTRADY OPŁATY
AUTOSTRADY
OPŁATY ZA AUTOSTRADY
NIEMIECKIE AUTOSTRADY
TRANSPORT
AUTOSTRADY W NIEMCZECH
OPŁATA ZA AUTOSTRADY
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY