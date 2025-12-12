Gigantyczny wyciek ropy w Niemczech blisko polskiej granicy. Co się stało?

W środę, 10 grudnia, w niemieckiej miejscowości Zehnbeck doszło do poważnego incydentu ekologicznego. Z uszkodzonego odcinka instalacji na terenie Niemiec wystrzeliła fontanna ropy naftowej, sięgająca 25 metrów. W wyniku awarii do środowiska przedostało się około 200 tysięcy litrów ropy naftowej.

Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania mające na celu powstrzymanie wycieku i ograniczenie jego skutków. Jak informowały lokalne media, krótko po zgłoszeniu awarii, na miejscu pracowało około 100 strażaków i 25 pracowników rafinerii PCK. Mimo ich wysiłków, ropa przez wiele godzin wydostawała się z instalacji, powodując rozległe skażenie gleby.

Brandenburskie Ministerstwo Środowiska ostrzegło, że część ropy mogła przedostać się do lokalnego cieku wodnego – rzeki Welse, która stanowi dopływ Odry. To wywołało obawy o potencjalne zagrożenie dla Odry, która jest rzeką graniczną między Polską a Niemcami.

Wojewoda uspokaja: wyciek ropy w Niemczech nie zagraża Polsce

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski uspokoił jednak, że wyciek ropy w Niemczech nie stanowi zagrożenia dla naszego województwa ani innych regionów Polski.

„Wyciek ropy, do którego doszło w miejscowości Zehnbeck w Niemczech, nie stanowi zagrożenia dla naszego województwa ani innych regionów Polski. Nie stwierdzono wycieku do Odry”

– przekazał w czwartek rano Adam Rudawski w mediach społecznościowych.

Wojewoda dodał, że nie ma aktualnie potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań po stronie polskiej. Sytuacja jest jednak monitorowana, a służby są w gotowości do podjęcia interwencji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co było przyczyną awarii?

Rurociąg, z którego nastąpił wyciek, biegnie z portu Rostock nad Morzem Bałtyckim do rafinerii PCK w Schwedt. Rafineria ta jest głównym dostawcą paliwa dla Brandenburgii i Berlina. Miejscowość Schwedt, w której znajduje się rafineria, leży nad Odrą, tuż przy granicy z Polską.

Do zdarzenia doszło podczas prac przygotowawczych związanych z planowanym testem bezpieczeństwa. Policja i rafineria wykluczają sabotaż – wszystko wskazuje na ludzki błąd.

Dostawy paliwa z rafinerii w Schwedt niezagrożone

Mimo ogromnej awarii, rafineria PCK w Schwedt uspokaja, że dostawy paliwa nie są zagrożone. Zakład posiada zapas 2 mln ton ropy, co pozwala na utrzymanie produkcji przez około dwa tygodnie. Dodatkowo surowiec nadal płynie ropociągiem „Przyjaźń” z Kazachstanu oraz przez Gdańsk. Dostawy benzyny, diesla oraz oleju opałowego na rynek nie są obecnie zagrożone.

❗️⚠️🇩🇪 - A major oil pipeline rupture occurred on December 10, 2025, near Gramzow in Brandenburg’s Uckermark region, Germany. At approximately 2:30 p.m. local time, at least 200,000 liters of crude oil escaped from the Rostock-to-Schwedt pipeline at a valve station in Zehnebeck,… pic.twitter.com/LRPGj6DbIL— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 10, 2025

Wyciek ropy, do którego doszło w miejscowości Zehnbeck w Niemczech nie stanowi zagrożenia dla naszego województwa ani innych regionów Polski. Nie stwierdzono wycieku do Odry. Nie ma aktualnie potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań po stronie polskiej.— Adam Rudawski (@AdamRudawski) December 11, 2025

