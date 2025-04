Spis treści

"Pechowy" aquapark w Schwedt

Park wodny AquariUM w położonej tuż przy polsko-niemieckiej granicy miejscowości Schwedt był od lat miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Szczecina i zachodniej części regionu. Był nie tylko bardziej kameralną i - co ciekawe - tańszą alternatywą dla gryfińskiej "Laguny". Polacy chętnie odwiedzali go także przy okazji zakupów w znajdujących się dosłownie "po sąsiedzku" galeriach handlowych.

Zła passa zaczęła się wraz z nastaniem pandemii COVID-19, gdy ze względu na obostrzenia obiekt został zamknięty. Latem 2021 roku zamierzano go ponownie otworzyć, jednak te plany zaprzepaściło kolejne niespodziewane zdarzenie. W lipcu 2021 roku, podczas prac remontowych doszło do katastrofy budowlanej. Zawalił się dach nad częścią z basenem sportowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Opóźnienia na placu budowy

Początkowo zapewniano, że otwarcie części rekreacyjnej i strefy saun nastąpi w ciągu kilku kolejnych dni. Okazało się jednak, że na ten moment będzie trzeba poczekać co najmniej kilka tygodni, a może nawet kilka miesięcy. Ostatecznie remont rozciągnął się na kolejne lata.

Okazało się bowiem, że uszkodzenia były na tyle poważne, że konieczna była wręcz budowa hali basenowej od podstaw. Zmianie uległ również projekt, który zakładał budowę bardziej wytrzymałej, stalowej konstrukcji dachu.

Zmiana projektu, a także różne inne przyczyny związane m.in. z pandemią i kryzysem wywołanym wojną na Ukrainie, sprawiły że prace przy odbudowie zniszczonej części aquaparku znacznie się opóźniły, a kolejne terminy zakończenia inwestycji były wciąż przesuwane w czasie. Jeszcze całkiem niedawno zapowiadano, że pierwsi goście będą mogli skorzystać z kompleksu w drugiej połowie 2023 roku. Tak się jednak nie stało. Prace budowlane przeciągały się w nieskończoność, a kolejne terminy nie były dotrzymywane.

Otwarcie po 5 latach

Przysłowiowe "światełko w tunelu" pojawiło się, gdy pod koniec 2024 roku przedstawiciele aquaparku poinformowali o napełnieniu niecki basenowej i rychłym otwarciu. Mijały kolejne tygodnie, a budynek kompleksu wciąż był ogrodzony płotem. W końcu, w drugiej połowie marca pojawiła się informacja, na którą wszyscy czekali od lat, czyli data otwarcia odnowionego AquariUM.

Aquapark w Schwedt został otwarty 31 marca 2025 roku, czyli pięć lat po zamknięciu. Dla odwiedzających dostępny jest basen rekreacyjny i basen sportowy, klub fitness, a także dość spora strefa saun. Czynna jest również strefa gastronomiczna.

Atrakcyjne ceny. Jest taniej niż w Polsce

Przed zamknięciem AquariUM Schwedt cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród Polaków nie tylko ze względu na kameralną atmosferę i mniejszy tłok niż np. na "Lagunie" w Gryfinie. Magnesem przyciągającym odwiedzających klientów z Polski były również bardzo atrakcyjne ceny - dużo niższe niż w obiektach po polskiej stronie granicy. I chociaż upływający czas i inflacja sprawiły, że cennik uległ zmianie, wstęp do aquaparku nadal jest bardzo tani.

Za trzygodzinny pobyt w strefie rekreacyjnej trzeba zapłacić 7 euro (około 30 zł). Dla porównania tylko jedna godzina pobytu na "Lagunie" w Gryfinie to wydatek rzędu 23-25 zł, a dwie godziny w szczecińskiej "Fabryce Wody" to koszt 60 zł. Za dwie godziny pobytu na basenie sportowym w Schwedt trzeba zapłacić 5 euro (około 21 zł). To również taniej niż w polskich obiektach. Za jedną godzinę na "Floating Arenie" trzeba zapłacić 20 zł, a za półtorej godziny w "Fabryce Wody" - 30 zł. Taniej jest również w saunarium, gdzie za trzy godziny, z możliwością korzystania z basenów, trzeba zapłacić 18 euro (77 zł), a za każdą kolejną godzinę - tylko 1 euro. W "Fabryce Wody" godzinne wejście do saunarium to wydatek 50 zł, a przekroczenie tego czasu to 1,50 zł za każdą rozpoczętą... minutę!

AquariUM Schwedt mieści się nieopodal popularnego centrum handlowego Oder Center, po przeciwnej stronie głównej drogi wjazdowej do miasta. Jest czynny w godz. 10:00-22-00. Basen sportowy jest czynny od godz. 8:00.

