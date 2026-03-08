Cyberatak na szpital. System informatyczny został zainfekowany

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-03-08 19:47

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie stał się celem ataku cyberprzestępców. W nocy z soboty na niedzielę (7-8 marca) system informatyczny placówki został zainfekowany, a część danych zaszyfrowana, blokując do nich dostęp. Szpital wdrożył procedury awaryjne, przechodząc na papierowy tryb pracy. Co to oznacza dla pacjentów i jak cyberatak na szpital wpłynie na ich bezpieczeństwo?

Szczeciński szpital zaatakowany. Hakerzy zablokowali dostęp do danych

Rzecznik szpitala, Tomasz Owsik-Kozłowski, poinformował, że dyrekcja placówki niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby o ataku i pozostaje z nimi w stałym kontakcie. Mimo trudności, rzecznik zapewnił, że zdrowie i życie pacjentów nie są zagrożone. Aktualnie priorytetem dla szpitala jest przywrócenie dostępu do systemu informatycznego i powrót do standardowego trybu pracy. Jak atak hakerów wpłynie na funkcjonowanie szpitala?

Apel do pacjentów. Czy szpital w Szczecinie wstrzymał przyjęcia?

Szpital nie wstrzymał przyjęć pacjentów, jednak procedury medyczne i administracyjne trwają dłużej. Rzecznik zaapelował do pacjentów, by – w miarę możliwości – kierowali się do innych placówek.

- Prosimy pacjentów, by – w miarę możliwości – kierowali się do innych placówek – zaapelował Tomasz Owsik-Kozłowski.

Cyberatak na szpital w Szczecinie to poważne zdarzenie, które może wpłynąć na funkcjonowanie placówki i dostępność usług medycznych. Mimo zapewnień o bezpieczeństwie pacjentów, sytuacja jest dynamiczna i wymaga monitorowania.

