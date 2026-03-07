Polak zgarnął fortunę w Eurojackpot! Ostatnie losowanie przyniosło wielkie emocje

Grzegorz Kluczyński
2026-03-07 21:47

W piątkowy wieczór wielu graczy w całej Europie z zapartym tchem śledziło kolejne losowanie Eurojackpot. Choć główna nagroda znów wymknęła się z rąk, emocji nie brakowało – a dla jednego z Polaków ten dzień okazał się wyjątkowo szczęśliwy.

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Wyniki losowania i brak głównej wygranej

W piątek, 6 marca, wylosowano liczby: 8, 17, 26, 31, 47 oraz 1 i 6.

Tym razem nikt nie trafił głównej nagrody wartej 10 mln euro, czyli około 45 mln zł. To oznacza, że kumulacja rośnie, a emocje przed kolejnym losowaniem tylko się podkręcają.

Europa zgarnia wygraną trzeciego stopnia

W całej Europie padło aż osiem wygranych trzeciego stopnia, z których każda była warta 119 096,50 euro. Szczęśliwcami okazali się gracze z:

  • Niemiec – 4 wygrane,
  • Hiszpanii,
  • Grecji,
  • Szwecji,
  • Węgier.

To kolejny dowód na to, że Eurojackpot nie zna granic i potrafi uszczęśliwić graczy w każdym zakątku kontynentu.

Polska wygrana czwartego stopnia

Największe emocje wzbudziła jednak informacja z naszego podwórka. W Polsce padła wygrana czwartego stopnia, a jej wartość robi wrażenie:647 069,50 zł!

To kwota, która pozwala nie tylko odetchnąć finansowo, ale wręcz zafundować sobie luksusowe życie – od egzotycznych podróży, przez spełnienie długo odkładanych marzeń, aż po solidną inwestycję w przyszłość. Szczęśliwy gracz z pewnością zapamięta ten dzień na długo.

Kumulacja rośnie! We wtorek do wygrania 70 milionów złotych

Skoro główna nagroda nie padła, stawka rośnie. W najbliższy wtorek, 10 marca, w puli znajdzie się już 70 milionów złotych. To suma, która może odmienić życie nie tylko jednego, ale nawet kilku graczy.

Czy kolejny rekord padnie w Polsce? Przekonamy się już za kilka dni. Jedno jest pewne – emocje będą ogromne.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Najwyższe wygrane w historii Lotto
