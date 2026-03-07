Polak zgarnął fortunę w Eurojackpot! Ostatnie losowanie przyniosło wielkie emocje

Wyniki losowania i brak głównej wygranej

W piątek, 6 marca, wylosowano liczby: 8, 17, 26, 31, 47 oraz 1 i 6.

Tym razem nikt nie trafił głównej nagrody wartej 10 mln euro, czyli około 45 mln zł. To oznacza, że kumulacja rośnie, a emocje przed kolejnym losowaniem tylko się podkręcają.

Europa zgarnia wygraną trzeciego stopnia

W całej Europie padło aż osiem wygranych trzeciego stopnia, z których każda była warta 119 096,50 euro. Szczęśliwcami okazali się gracze z:

Niemiec – 4 wygrane,

Hiszpanii,

Grecji,

Szwecji,

Węgier.

To kolejny dowód na to, że Eurojackpot nie zna granic i potrafi uszczęśliwić graczy w każdym zakątku kontynentu.

Polska wygrana czwartego stopnia

Największe emocje wzbudziła jednak informacja z naszego podwórka. W Polsce padła wygrana czwartego stopnia, a jej wartość robi wrażenie:647 069,50 zł!

To kwota, która pozwala nie tylko odetchnąć finansowo, ale wręcz zafundować sobie luksusowe życie – od egzotycznych podróży, przez spełnienie długo odkładanych marzeń, aż po solidną inwestycję w przyszłość. Szczęśliwy gracz z pewnością zapamięta ten dzień na długo.

Kumulacja rośnie! We wtorek do wygrania 70 milionów złotych

Skoro główna nagroda nie padła, stawka rośnie. W najbliższy wtorek, 10 marca, w puli znajdzie się już 70 milionów złotych. To suma, która może odmienić życie nie tylko jednego, ale nawet kilku graczy.

Czy kolejny rekord padnie w Polsce? Przekonamy się już za kilka dni. Jedno jest pewne – emocje będą ogromne.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

