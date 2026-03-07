Polak zgarnął fortunę w Eurojackpot! Ostatnie losowanie przyniosło wielkie emocje

Spis treści
Wyniki losowania i brak głównej wygranej
W piątek, 6 marca, wylosowano liczby: 8, 17, 26, 31, 47 oraz 1 i 6.
Tym razem nikt nie trafił głównej nagrody wartej 10 mln euro, czyli około 45 mln zł. To oznacza, że kumulacja rośnie, a emocje przed kolejnym losowaniem tylko się podkręcają.
Europa zgarnia wygraną trzeciego stopnia
W całej Europie padło aż osiem wygranych trzeciego stopnia, z których każda była warta 119 096,50 euro. Szczęśliwcami okazali się gracze z:
- Niemiec – 4 wygrane,
- Hiszpanii,
- Grecji,
- Szwecji,
- Węgier.
To kolejny dowód na to, że Eurojackpot nie zna granic i potrafi uszczęśliwić graczy w każdym zakątku kontynentu.
Polska wygrana czwartego stopnia
Największe emocje wzbudziła jednak informacja z naszego podwórka. W Polsce padła wygrana czwartego stopnia, a jej wartość robi wrażenie:647 069,50 zł!
To kwota, która pozwala nie tylko odetchnąć finansowo, ale wręcz zafundować sobie luksusowe życie – od egzotycznych podróży, przez spełnienie długo odkładanych marzeń, aż po solidną inwestycję w przyszłość. Szczęśliwy gracz z pewnością zapamięta ten dzień na długo.
Kumulacja rośnie! We wtorek do wygrania 70 milionów złotych
Skoro główna nagroda nie padła, stawka rośnie. W najbliższy wtorek, 10 marca, w puli znajdzie się już 70 milionów złotych. To suma, która może odmienić życie nie tylko jednego, ale nawet kilku graczy.
Czy kolejny rekord padnie w Polsce? Przekonamy się już za kilka dni. Jedno jest pewne – emocje będą ogromne.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.