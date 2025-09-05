Uparta graczka Lotto w końcu wygrała! Miliony trafiły w jej ręce

Do niecodziennej sytuacji doszło w Berlinie. Mieszkanka dzielnicy Schöneberg udowodniła, że wiara w swoje szczęście może przynieść fortunę. Po prawie 30 latach obstawiania tych samych liczb w Lotto, w końcu trafiła "szóstkę" i została milionerką.

Jak informuje portal RTL.de, mieszkanka Berlina po raz pierwszy spróbowała swoich sił w Lotto w 1996 roku. Przez lata obstawiała dokładnie te same liczby: 5, 11, 13, 39, 42 i 48. Mimo, iż żadne z losowań nie przynosiło rezultatu, nie poddawała się. W końcu los się do niej uśmiechnął.

Szczęście uśmiechnęło się po wielu latach

Pod koniec sierpnia, w losowaniu Lotto padły dokładnie takie same liczby, które kobieta konsekwentnie zakreślała na swoich kuponach. Szczęśliwa graczka nie tylko zgarnęła główną wygraną, ale przy okazji rozbiła bank, otrzymując największą nagrodę, jaka padła w tym roku w Berlinie. Jej "szóstka" była warta 4,4 miliona euro, co w przeliczeniu na złotówki daje prawie 19 milionów złotych.

Szacuje się, że mieszkanka Berlina w trakcie swojej 30-letniej przygody z Lotto, trafiając wygrane niższego stopnia, wygrała łącznie około 10 tysięcy euro, czyli ponad 42 tysiące złotych.

Co dalej ze szczęśliwą milionerką? Niemieckie Lotto oferuje wsparcie

W przypadku wygranej procedury wyglądają tak, że szczęśliwym kuponie uczestniczka loterii jest poinformowana listownie. Następnie musi udać się do oddziału Lotto w Berlinie, by uzyskać swoją długo wyczekiwaną wygraną.

Dane zwyciężczyni nie zostały ujawnione. Wiadomo też, że po trafieniu głównej wygranej kobieta może liczyć na kompleksowe wsparcie ze strony Lotto. W Niemczech zwycięzcy dużych nagród otrzymują m.in. doradztwo finansowe, prawne, a także psychologiczne – wszystko po to, by nowa sytuacja życiowa nie stała się źródłem stresu i kłopotów.

Niemieckie Lotto istnieje od 1955 roku i cieszy się niesłabnącą popularnością wśród graczy. Historia mieszkanki Berlina pokazuje, że czasem warto być konsekwentnym i wierzyć w swoje liczby – nawet gdy trwa to kilka lub - jak w tym przypadku - kilkadziesiąt lat.

