Są już pierwsze "ofiary" nowych przepisów. Kierowcy tracą prawa jazdy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-06 13:41

Od 1 marca kierowcy przekraczający prędkość poza terenem zabudowanym muszą liczyć się z surową karą – nawet utratą prawa jazdy na trzy miesiące. Choć przepisy obowiązują od kilku dni, w województwie zachodniopomorskim już pojawiają się pierwsi „bohaterowie” drogowej brawury, którzy boleśnie przekonali się, że czasy pobłażania dla nadmiernej prędkości właśnie się skończyły.

Nowe przepisy: koniec z bezkarnością poza terenem zabudowanym

Od 1 marca kierowca, który przekroczy prędkość o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza terenem zabudowanym, automatycznie traci prawo jazdy na 3 miesiące. To rozszerzenie zasad, które od lat obowiązywały w obszarze zabudowanym.

Zmiana ma jeden cel: ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych brawurą na drogach, gdzie kierowcy często czuli się bezkarni.

Polecany artykuł:

Gdy to zrobisz, stracisz prawo jazdy. Nowe przepisy wejdą za chwilę i staną się…

Goleniów: 135 km/h przy ograniczeniu do 70. Prawo jazdy zatrzymane

Jedną z pierwszych „ofiar” nowych przepisów w powiecie goleniowskim została 36-letnia kierująca audi. Policjanci zatrzymali ją, gdy pędziła 135 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje 70 km/h. To aż 65 km/h ponad limit.

  • mandat: 2000 zł,
  • 14 punktów karnych,
  • prawo jazdy zatrzymane na 3 miesiące.

Kilka godzin później w ręce policjantów wpadł kolejny kierowca – 43-latek w volkswagenie. Jechał 154 km/h przy ograniczeniu do 90 km/h. Na tym jednak nie koniec. Auto było w fatalnym stanie technicznym, a kierowca nie miał nawet gaśnicy. Sprawa trafiła do sądu, a policjanci zatrzymali zarówno prawo jazdy, jak i dowód rejestracyjny.

Stargard: trzy prawa jazdy zatrzymane jednego dnia

Podczas działań stargardzkiej drogówki funkcjonariusze zatrzymali trzech kierowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym.

  • dwóch z nich otrzymało mandaty po 1500 zł i 15 punktów karnych,
  • wobec jednego skierowano wniosek o ukaranie do sądu.

To jednak nie koniec. Policjanci zatrzymali również ciężarówkę, której kierowca nie miał ważnych uprawnień, a pojazd był w stanie, który można określić jako „jeżdżąca bomba”. Brak bieżnika, uszkodzona szyba, niesprawne oświetlenie – lista usterek była długa. Efekt: 2000 zł mandatu.

Wałcz: 150 km/h na krajowej „22”. Kolejny kierowca bez prawa jazdy

Do grona piratów drogowych dołączył również 34-letni kierowca hondy zatrzymany przez policjantów z Wałcza. Na krajowej „22”, gdzie obowiązuje 90 km/h, mężczyzna pędził aż o 60 km/h szybciej. Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości – zgodnie z nowymi przepisami kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

  • mandat: 1500 zł,
  • 13 punktów karnych,
  • dokumenty zatrzymane na miejscu.

Kamień Pomorski: 231 km/h na S11. „Sprawdzał możliwości auta”

Najbardziej spektakularny przypadek ostatnich dni wydarzył się na S11. Policjanci z Kamienia Pomorskiego, wracając z czynności służbowych, zostali wyprzedzeni przez auto pędzące jak rakieta.

Pomiar wideorejestratorem wykazał aż 231 km/h. Za kierownicą siedział 40-letni mieszkaniec Koszalina. Jego tłumaczenie było zaskakujące

- Odebrałem auto z serwisu i chciałem sprawdzić jego możliwości - powiedział policjantom.

Efekt?

  • 2500 zł mandatu,
  • 15 punktów karnych.

Policja: „Na brawurę nie ma przyzwolenia”

Wszystkie jednostki podkreślają jedno: nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków. Nowe przepisy mają temu przeciwdziałać, a pierwsze dni ich obowiązywania pokazują, że kierowcy wciąż muszą się do nich przyzwyczaić.

Jedno jest pewne – „ciężka noga” może teraz kosztować znacznie więcej niż tylko mandat.

Kontrole drogowe po zmianie przepisów
Galeria zdjęć 12
Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia
Pytanie 1 z 10
Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd?
Ta naklejka jest obowiązkowa. Jak ją zdobyć?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI
POLICJA STARGARD
POLICJA GOLENIÓW
NOWE PRZEPISY
POLICJA WAŁCZ