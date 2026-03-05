Makabryczne odkrycie przy drodze. Śledczy badają tajemniczą śmierć mężczyzny

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-05 14:28

Ciało mężczyzny leżące tuż przy drodze w jednej z miejscowości gminy Golczewo postawiło na nogi policję i prokuraturę. Wczesny poranek przyniósł makabryczne odkrycie, a okoliczności śmierci wciąż pozostają niewyjaśnione.

Radiowóz, taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Mieszkaniec zauważył ciało o świcie

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 marca, około godziny 6 rano. To właśnie wtedy jeden z mieszkańców zauważył leżącego przy drodze mężczyznę i natychmiast powiadomił służby. Na miejsce skierowano patrol policji oraz prokuratora.

– W godzinach porannych na terenie jednej z miejscowości w gminie Golczewo ujawniono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator” – przekazała w rozmowie z TVP3 Szczecin asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Polecany artykuł:

Poćwiartowane ciało mężczyzny i ucieczka w stronę Polski. 39‑latka zatrzymana p…

Śledczy zabezpieczają ślady

Na miejscu pojawili się technicy kryminalistyczni, którzy zabezpieczyli ciało oraz teren wokół miejsca zdarzenia. Prokuratura potwierdza, że tożsamość mężczyzny nie została jeszcze ustalona.

– Ciało zabezpieczono do dalszych badań. Przyczyna śmierci jest nieznana, nie można wykluczyć żadnego scenariusza – wyjaśnia w rozmowie z TVN24 prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Dopiero wyniki sekcji zwłok pozwolą ustalić, czy do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do nieszczęśliwego wypadku lub zasłabnięcia.

Według wstępnych ustaleń, które pojawiły się w lokalnych mediach, śledczy nie znaleźli na miejscu śladów wskazujących jednoznacznie na udział osób trzecich, choć nie wykluczają żadnej hipotezy.

Policja apeluje do świadków

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które w czwartek rano mogły widzieć coś nietypowego w okolicy.

„Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia przebiegu wydarzeń”

– podkreślają policjanci z Kamienia Pomorskiego.

Śledczy analizują monitoring z okolicznych posesji i dróg, a także sprawdzają zgłoszenia dotyczące zaginionych osób w regionie. Lokalne portale informują, że ciało mogło znajdować się w pobliżu miejscowości Gadom, jednak policja nie potwierdza oficjalnie tej lokalizacji.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Zabójstwo młodej kobiety w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
PROKURATURA
KAMIEŃ POMORSKI
GOLCZEWO
CIAŁO