Makabryczne odkrycie przy drodze. Śledczy badają tajemniczą śmierć mężczyzny

Mieszkaniec zauważył ciało o świcie

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 marca, około godziny 6 rano. To właśnie wtedy jeden z mieszkańców zauważył leżącego przy drodze mężczyznę i natychmiast powiadomił służby. Na miejsce skierowano patrol policji oraz prokuratora.

– W godzinach porannych na terenie jednej z miejscowości w gminie Golczewo ujawniono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator” – przekazała w rozmowie z TVP3 Szczecin asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Śledczy zabezpieczają ślady

Na miejscu pojawili się technicy kryminalistyczni, którzy zabezpieczyli ciało oraz teren wokół miejsca zdarzenia. Prokuratura potwierdza, że tożsamość mężczyzny nie została jeszcze ustalona.

– Ciało zabezpieczono do dalszych badań. Przyczyna śmierci jest nieznana, nie można wykluczyć żadnego scenariusza – wyjaśnia w rozmowie z TVN24 prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Dopiero wyniki sekcji zwłok pozwolą ustalić, czy do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do nieszczęśliwego wypadku lub zasłabnięcia.

Według wstępnych ustaleń, które pojawiły się w lokalnych mediach, śledczy nie znaleźli na miejscu śladów wskazujących jednoznacznie na udział osób trzecich, choć nie wykluczają żadnej hipotezy.

Policja apeluje do świadków

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które w czwartek rano mogły widzieć coś nietypowego w okolicy.

„Każda informacja może być kluczowa dla ustalenia przebiegu wydarzeń”

– podkreślają policjanci z Kamienia Pomorskiego.

Śledczy analizują monitoring z okolicznych posesji i dróg, a także sprawdzają zgłoszenia dotyczące zaginionych osób w regionie. Lokalne portale informują, że ciało mogło znajdować się w pobliżu miejscowości Gadom, jednak policja nie potwierdza oficjalnie tej lokalizacji.

