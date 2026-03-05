Zbrodnia w Krąpieli. Marcin W. przyznał się do zabicia partnerki. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Odkrycie zwłok we wsi Krąpiel

Fatalne wydarzenia miały miejsce w nocy z 27 na 28 lutego. W jednym z domów jednorodzinnych w Krąpieli natrafiono na martwą kobietę. Od samego początku śledczy wykluczali udział przypadku czy nieszczęśliwy wypadek. Na miejscu zbrodni szczegółowe oględziny przeprowadzili funkcjonariusze policji oraz prokurator, co pozwoliło natychmiast zakwalifikować sprawę jako zabójstwo.

Z doniesień lokalnych mediów wynika, że atmosfera w tym domostwie była napięta od dłuższego czasu. Mieszkańcy mieli być świadkami konfliktów oraz innych niepokojących incydentów w tym miejscu.

Marcin W. nie zaprzeczył winie

Dnia 1 marca Marcin W. został doprowadzony do budynku prokuratury, gdzie oficjalnie postawiono mu zarzut pozbawienia życia człowieka. W trakcie składania zeznań mężczyzna nie próbował negować swojej odpowiedzialności.

– Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane w dalszym toku postępowania – poinformowała prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Organy ścigania zaznaczają, że to nie koniec pracy nad sprawą. Konieczne jest precyzyjne odtworzenie dokładnego przebiegu tragicznej nocy, ustalenie motywacji sprawcy oraz sposobu jego działania.

Sąd w Stargardzie zadecydował o areszcie

Bezpośrednio po czynnościach przesłuchania, oskarżyciel publiczny wystosował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Argumentacja opierała się na dwóch filarach: grożącej podejrzanemu surowej karze oraz realnej obawie matactwa w toku śledztwa.

Sąd Rejonowy w Stargardzie przychylił się do wniosku śledczych w całej rozciągłości. Wobec Marcina W. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

– Sąd uznał, że zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego jest zasadne – przekazała prok. Szozda.

Podejrzanemu grozi dożywocie

W świetle obowiązującego prawa, za zabójstwo partnerki Marcinowi W. grozi najwyższy wymiar kary, czyli dożywotnie pozbawienie wolności. Postępowanie przygotowawcze jest w toku, a prokuratura zapowiada realizację kolejnych czynności procesowych, mających na celu wyjaśnienie wszystkich aspektów tej wstrząsającej zbrodni.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie