Szczecin zostanie odcięty od Niemiec! Najpierw Angermünde, potem Löcknitz. Przez rok nie pojedzie żaden pociąg

Remont trasy Angermünde–granica trwa od 2021 r. i końca nie widać

Modernizacja kluczowej linii Szczecin–Berlin po stronie niemieckiej rozpoczęła się jesienią 2021 r. i obejmuje 49-kilometrowy odcinek Angermünde–granica państwa. Zakres prac jest ogromny: elektryfikacja, dobudowa drugiego toru, modernizacja stacji i przystanków, przebudowa przejazdów kolejowych.

Choć pierwotnie zakładano zakończenie inwestycji w 2025 r., później w 2026 r., obecnie najnowszy termin to IV kwartał 2027 r.

To oznacza, że już ponad cztery lata pasażerowie są skazani na zastępczą komunikację autobusową między Szczecinem a Angermünde. Podróżni skarżą się na długi czas przejazdu i niepewne przesiadki na pociągi do Berlina.

Autobusy zamiast pociągów – i to na długo

Zastępcza komunikacja autobusowa kursuje na całym odcinku Szczecin–Angermünde. To jedyna droga, by dostać się do Berlina, bo bezpośrednie pociągi nie jeżdżą od lat.

Jak podkreślają pasażerowie, autobusy są wolne, a przesiadki w Angermünde często nie trzymają rozkładu. W efekcie podróż do Berlina potrafi trwać nawet ponad trzy godziny.

Ostatnia czynna linia: Szczecin–Löcknitz. I ona też zostanie zamknięta

Linia kolejowa ze Szczecina do Löcknitz to ostatnie działające połączenie kolejowe z Niemcami. To zaledwie 23 km trasy kolejowej, ale o ogromnym znaczeniu — bo dalej prowadzi do Pasewalku, a następnie w kierunku Lubeki, Rostocku, Schwerina i Hamburga.

Jednak w grudniu 2026 r. również ta linia zostanie zamknięta. W komunikacie organizatora transportu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim znalazła się jednoznaczna informacja:

Od 13 grudnia 2026 r. do 11 grudnia 2027 r. nie będzie żadnych pociągów między Löcknitz a Szczecinem. Wprowadzona zostanie komunikacja autobusowa.

To oznacza, że Szczecin straci drugie i ostatnie połączenie kolejowe z Niemcami — i przez co najmniej rok nie wjedzie tu żaden pociąg z zachodu.

Dlaczego linia przez Löcknitz zostanie zamknięta?

Jak informuje MDR, powód leży tym razem po polskiej stronie. PKP Polskie Linie Kolejowe planują kompletną przebudowę odcinka od Szczecina Głównego do granicy.Według informacji podawanych przez niemieckie media, zakres prac obejmuje:

budowę drugiego toru,

elektryfikację całej trasy,

budowę od podstaw lub modernizację stacji i przystanków,

likwidację przejazdów kolejowych i zastąpienie ich tunelami lub wiaduktami.

Niemcy informują wprost:

Od końca 2026 r. Szczecin przez co najmniej 12 miesięcy nie będzie dostępny pociągiem z Niemiec.

Autobusy zamiast pociągów. I to na wszystkich trasach

Od grudnia 2026 r. jedyną możliwością dotarcia do Niemiec będzie zastępcza komunikacja autobusowa obsługiwana przez Deutsche Bahn. To oznacza:

dłuższy czas podróży,

mniejszą przepustowość,

większą podatność na korki i postoje na granicy,

utrudnienia dla pracowników transgranicznych, studentów i turystów.

Szczecin bez kolei do Niemiec

Skala problemu jest ogromna. Po zamknięciu trasy do Löcknitz:

miasto straci oba połączenia kolejowe z Niemcami,

przez rok nie pojedzie żaden pociąg transgraniczny,

tysiące osób stracą codzienny dojazd do pracy,

region straci na atrakcyjności,

transport przeniesie się na drogi, które już dziś są przeciążone.

