Upadek legendy „chemii z Niemiec”? Kultowe proszki oblane w testach!

Skąd wziął się kult „niemieckiej chemii”?
Korzenie fenomenu sięgają lat 80. i 90. W PRL-u zachodnie detergenty faktycznie były lepsze – bardziej skoncentrowane, skuteczniejsze i pachnące. Polskie odpowiedniki odstawały, a zakupy w RFN stały się symbolem luksusu i dostępu do „prawdziwych marek”.
Jakiś czas temu pisaliśmy w "Super Expressie", że kult ten trwa do dziś: mieszkańcy pogranicza nadal masowo kupują proszki w niemieckich sklepach, przekonani, że „są droższe, ale lepsze”. Marketing sklepów z „chemią z Niemiec” tylko podsycał to przekonanie.
Problem w tym, że współczesne testy pokazują coś zupełnie innego.
Test proszków z Niemiec: 28 produktów pod lupą
Öko‑Test przeprowadził jeden z najdokładniejszych testów detergentów ostatnich lat. Eksperci przebadali 28 proszków do prania białych, jasnych i mocno zabrudzonych tkanin – zarówno ekologicznych, jak i klasycznych produktów największych koncernów. W zestawieniu znalazły się m.in. Persil, Ariel, Lenor, Spee, a także proszki marek własnych drogerii.
Badanie obejmowało:
- skuteczność prania w 30°C,
- usuwanie 14 rodzajów plam (wino, olej silnikowy, makijaż, trawa, pot),
- pozostałości brudu w szwach,
- wpływ na kolor i strukturę tkanin,
- analizę składu chemicznego,
- ocenę ekologiczności opakowań.
To nie był prosty test „czy dopiera, czy nie”. To była pełna analiza laboratoryjna, która obnażyła słabości wielu znanych marek.
Znane proszki zawiodły. „Nie radzą sobie z zabrudzeniami”
Największy szok? Giganci rynku nie znaleźli się w czołówce.
Persil, Ariel, Lenor i Spee otrzymały słabe noty – nie tyle za skuteczność, ile za skład chemiczny i obecność substancji nieprzyjaznych środowisku. To właśnie te czynniki zaważyły na ich niskich ocenach.
Końcowy bilans wygląda tak:
- 1 proszek – ocena „bardzo dobra”,
- 6 proszków – „dobre”,
- 15 – „zadowalające”,
- 6 – „dostateczne” (w tej grupie znalazły się znane, drogie marki).
To pokazuje jedno: wysoka cena i znane logo nie gwarantują jakości.
Najlepsze proszki według Öko‑Test
Ocena „bardzo dobra”:
- Everdrop – proszek do białego i jasnego - skuteczny na większość plam, ekologiczny skład, dobre działanie na bawełnę i tkaniny mieszane. Jedyny minus: słabsze działanie na plamy z makijażu.
Ocena „dobra”:
- Ecofreude (Rossmann) – świetny stosunek ceny do jakości, brak wybielaczy optycznych, skuteczny już od 20°C.
- Sodasan – bio proszek – ekologiczny skład, dobra skuteczność, drobne osady przy szwach.
- Frosch Citrus – skuteczny i przyjazny środowisku.
- Ecover – proszek uniwersalny – ekologiczny, bez kontrowersyjnych substancji.
Ekologiczne proszki zdominowały podium – i to one okazały się realnymi zwycięzcami.
To nie pierwszy raz! Niemieckie testy już wcześniej obalały mit
Test Öko‑Test nie jest wyjątkiem. Wcześniej Stiftung Warentest – niemiecka fundacja konsumencka – również wykazała, że drogie proszki znanych marek często przegrywają z tańszymi produktami marek własnych.
W testach 20 detergentów najlepsze okazały się Formil (Lidl), denkmit (dm) i Domol (Rossmann) – wszystkie ocenione jako „bardzo dobre”, a co najważniejsze: są one dostępne także w Polsce.
W jednym z testów najlepszy proszek okazał się... najtańszy. I również była to marka dostępna w polskich sklepach.
Dlaczego mit wciąż żyje?
Mimo twardych danych Polacy nadal wierzą w wyższość niemieckich detergentów. Powody:
- nostalgia – kiedyś faktycznie były lepsze,
- marketing – sklepy podkreślają „oryginalność z Niemiec”,
- psychologia – jeśli ktoś płaci więcej, chce wierzyć, że kupił coś lepszego,
- przyzwyczajenie – „bo zawsze kupowałem”.
Nasze wcześniejsze doniesienia pokazywały, że na pograniczu kult ten ma się świetnie – mimo że opakowania i składy są dziś niemal identyczne. Polacy wciąż jeżdżą na zakupy do Niemiec i kupują środki do prania z przekonaniem, że są lepsze.
Koniec legendy?
Wyniki Öko‑Test i wcześniejszych badań niemieckich instytucji konsumenckich pokazują jasno: „Chemia z Niemiec” nie jest już lepsza – a często wypada gorzej niż tańsze produkty dostępne w Polsce.
Mit, który trwał ponad 30 lat, właśnie się kruszy. A Polacy zaczynają zadawać sobie pytanie: czy naprawdę warto przepłacać?