Upadek legendy „chemii z Niemiec”? Kultowe proszki oblane w testach!

Skąd wziął się kult „niemieckiej chemii”?

Korzenie fenomenu sięgają lat 80. i 90. W PRL-u zachodnie detergenty faktycznie były lepsze – bardziej skoncentrowane, skuteczniejsze i pachnące. Polskie odpowiedniki odstawały, a zakupy w RFN stały się symbolem luksusu i dostępu do „prawdziwych marek”.

Jakiś czas temu pisaliśmy w "Super Expressie", że kult ten trwa do dziś: mieszkańcy pogranicza nadal masowo kupują proszki w niemieckich sklepach, przekonani, że „są droższe, ale lepsze”. Marketing sklepów z „chemią z Niemiec” tylko podsycał to przekonanie.

Problem w tym, że współczesne testy pokazują coś zupełnie innego.

Test proszków z Niemiec: 28 produktów pod lupą

Öko‑Test przeprowadził jeden z najdokładniejszych testów detergentów ostatnich lat. Eksperci przebadali 28 proszków do prania białych, jasnych i mocno zabrudzonych tkanin – zarówno ekologicznych, jak i klasycznych produktów największych koncernów. W zestawieniu znalazły się m.in. Persil, Ariel, Lenor, Spee, a także proszki marek własnych drogerii.

Badanie obejmowało:

skuteczność prania w 30°C,

usuwanie 14 rodzajów plam (wino, olej silnikowy, makijaż, trawa, pot),

pozostałości brudu w szwach,

wpływ na kolor i strukturę tkanin,

analizę składu chemicznego,

ocenę ekologiczności opakowań.

To nie był prosty test „czy dopiera, czy nie”. To była pełna analiza laboratoryjna, która obnażyła słabości wielu znanych marek.

Znane proszki zawiodły. „Nie radzą sobie z zabrudzeniami”

Największy szok? Giganci rynku nie znaleźli się w czołówce.

Persil, Ariel, Lenor i Spee otrzymały słabe noty – nie tyle za skuteczność, ile za skład chemiczny i obecność substancji nieprzyjaznych środowisku. To właśnie te czynniki zaważyły na ich niskich ocenach.

Końcowy bilans wygląda tak:

1 proszek – ocena „bardzo dobra”,

6 proszków – „dobre”,

15 – „zadowalające”,

6 – „dostateczne” (w tej grupie znalazły się znane, drogie marki).

To pokazuje jedno: wysoka cena i znane logo nie gwarantują jakości.

Najlepsze proszki według Öko‑Test

Ocena „bardzo dobra”:

Everdrop – proszek do białego i jasnego - skuteczny na większość plam, ekologiczny skład, dobre działanie na bawełnę i tkaniny mieszane. Jedyny minus: słabsze działanie na plamy z makijażu.

Ocena „dobra”:

Ecofreude (Rossmann) – świetny stosunek ceny do jakości, brak wybielaczy optycznych, skuteczny już od 20°C.

Sodasan – bio proszek – ekologiczny skład, dobra skuteczność, drobne osady przy szwach.

Frosch Citrus – skuteczny i przyjazny środowisku.

Ecover – proszek uniwersalny – ekologiczny, bez kontrowersyjnych substancji.

Ekologiczne proszki zdominowały podium – i to one okazały się realnymi zwycięzcami.

To nie pierwszy raz! Niemieckie testy już wcześniej obalały mit

Test Öko‑Test nie jest wyjątkiem. Wcześniej Stiftung Warentest – niemiecka fundacja konsumencka – również wykazała, że drogie proszki znanych marek często przegrywają z tańszymi produktami marek własnych.

W testach 20 detergentów najlepsze okazały się Formil (Lidl), denkmit (dm) i Domol (Rossmann) – wszystkie ocenione jako „bardzo dobre”, a co najważniejsze: są one dostępne także w Polsce.

W jednym z testów najlepszy proszek okazał się... najtańszy. I również była to marka dostępna w polskich sklepach.

Dlaczego mit wciąż żyje?

Mimo twardych danych Polacy nadal wierzą w wyższość niemieckich detergentów. Powody:

nostalgia – kiedyś faktycznie były lepsze,

marketing – sklepy podkreślają „oryginalność z Niemiec”,

psychologia – jeśli ktoś płaci więcej, chce wierzyć, że kupił coś lepszego,

przyzwyczajenie – „bo zawsze kupowałem”.

Nasze wcześniejsze doniesienia pokazywały, że na pograniczu kult ten ma się świetnie – mimo że opakowania i składy są dziś niemal identyczne. Polacy wciąż jeżdżą na zakupy do Niemiec i kupują środki do prania z przekonaniem, że są lepsze.

Koniec legendy?

Wyniki Öko‑Test i wcześniejszych badań niemieckich instytucji konsumenckich pokazują jasno: „Chemia z Niemiec” nie jest już lepsza – a często wypada gorzej niż tańsze produkty dostępne w Polsce.

Mit, który trwał ponad 30 lat, właśnie się kruszy. A Polacy zaczynają zadawać sobie pytanie: czy naprawdę warto przepłacać?

