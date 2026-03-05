Upadek legendy „chemii z Niemiec”? Kultowe proszki oblane w testach!

Grzegorz Kluczyński
2026-03-05 11:51

Przez lata były symbolem jakości, luksusu i „zachodniej przewagi”. Polacy masowo jeździli po nie do Niemiec, wierząc, że tamtejsze proszki piorą lepiej, pachną intensywniej i są bardziej skoncentrowane. Najnowsze testy niemieckiego magazynu Öko‑Test pokazują jednak brutalną prawdę: wiele kultowych marek, które w Polsce uchodzą za „najlepsze na świecie”, wypadło fatalnie. A mit „chemii z Niemiec” właśnie się sypie.

Kult chemii z Niemiec upada?

Skąd wziął się kult „niemieckiej chemii”?

Korzenie fenomenu sięgają lat 80. i 90. W PRL-u zachodnie detergenty faktycznie były lepsze – bardziej skoncentrowane, skuteczniejsze i pachnące. Polskie odpowiedniki odstawały, a zakupy w RFN stały się symbolem luksusu i dostępu do „prawdziwych marek”.

Jakiś czas temu pisaliśmy w "Super Expressie", że kult ten trwa do dziś: mieszkańcy pogranicza nadal masowo kupują proszki w niemieckich sklepach, przekonani, że „są droższe, ale lepsze”. Marketing sklepów z „chemią z Niemiec” tylko podsycał to przekonanie.

Problem w tym, że współczesne testy pokazują coś zupełnie innego.

Test proszków z Niemiec: 28 produktów pod lupą

Öko‑Test przeprowadził jeden z najdokładniejszych testów detergentów ostatnich lat. Eksperci przebadali 28 proszków do prania białych, jasnych i mocno zabrudzonych tkanin – zarówno ekologicznych, jak i klasycznych produktów największych koncernów. W zestawieniu znalazły się m.in. Persil, Ariel, Lenor, Spee, a także proszki marek własnych drogerii.

Badanie obejmowało:

  • skuteczność prania w 30°C,
  • usuwanie 14 rodzajów plam (wino, olej silnikowy, makijaż, trawa, pot),
  • pozostałości brudu w szwach,
  • wpływ na kolor i strukturę tkanin,
  • analizę składu chemicznego,
  • ocenę ekologiczności opakowań.

To nie był prosty test „czy dopiera, czy nie”. To była pełna analiza laboratoryjna, która obnażyła słabości wielu znanych marek.

Znane proszki zawiodły. „Nie radzą sobie z zabrudzeniami”

Największy szok? Giganci rynku nie znaleźli się w czołówce.

Persil, Ariel, Lenor i Spee otrzymały słabe noty – nie tyle za skuteczność, ile za skład chemiczny i obecność substancji nieprzyjaznych środowisku. To właśnie te czynniki zaważyły na ich niskich ocenach.

Końcowy bilans wygląda tak:

  • 1 proszek – ocena „bardzo dobra”,
  • 6 proszków – „dobre”,
  • 15 – „zadowalające”,
  • 6 – „dostateczne” (w tej grupie znalazły się znane, drogie marki).

To pokazuje jedno: wysoka cena i znane logo nie gwarantują jakości.

Najlepsze proszki według Öko‑Test

Ocena „bardzo dobra”:

  • Everdrop – proszek do białego i jasnego - skuteczny na większość plam, ekologiczny skład, dobre działanie na bawełnę i tkaniny mieszane. Jedyny minus: słabsze działanie na plamy z makijażu.

Ocena „dobra”:

  • Ecofreude (Rossmann) – świetny stosunek ceny do jakości, brak wybielaczy optycznych, skuteczny już od 20°C.
  • Sodasan – bio proszek – ekologiczny skład, dobra skuteczność, drobne osady przy szwach.
  • Frosch Citrus – skuteczny i przyjazny środowisku.
  • Ecover – proszek uniwersalny – ekologiczny, bez kontrowersyjnych substancji.

Ekologiczne proszki zdominowały podium – i to one okazały się realnymi zwycięzcami.

To nie pierwszy raz! Niemieckie testy już wcześniej obalały mit

Test Öko‑Test nie jest wyjątkiem. Wcześniej Stiftung Warentest – niemiecka fundacja konsumencka – również wykazała, że drogie proszki znanych marek często przegrywają z tańszymi produktami marek własnych.

W testach 20 detergentów najlepsze okazały się Formil (Lidl), denkmit (dm) i Domol (Rossmann) – wszystkie ocenione jako „bardzo dobre”, a co najważniejsze: są one dostępne także w Polsce.

W jednym z testów najlepszy proszek okazał się... najtańszy. I również była to marka dostępna w polskich sklepach.

Dlaczego mit wciąż żyje?

Mimo twardych danych Polacy nadal wierzą w wyższość niemieckich detergentów. Powody:

  • nostalgia – kiedyś faktycznie były lepsze,
  • marketing – sklepy podkreślają „oryginalność z Niemiec”,
  • psychologia – jeśli ktoś płaci więcej, chce wierzyć, że kupił coś lepszego,
  • przyzwyczajenie – „bo zawsze kupowałem”.

Nasze wcześniejsze doniesienia pokazywały, że na pograniczu kult ten ma się świetnie – mimo że opakowania i składy są dziś niemal identyczne. Polacy wciąż jeżdżą na zakupy do Niemiec i kupują środki do prania z przekonaniem, że są lepsze.

Koniec legendy?

Wyniki Öko‑Test i wcześniejszych badań niemieckich instytucji konsumenckich pokazują jasno: „Chemia z Niemiec” nie jest już lepsza – a często wypada gorzej niż tańsze produkty dostępne w Polsce.

Mit, który trwał ponad 30 lat, właśnie się kruszy. A Polacy zaczynają zadawać sobie pytanie: czy naprawdę warto przepłacać?

