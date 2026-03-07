To może zrujnować urlop! Pasażerowie boją się tego bardziej niż turbulencji. Uważaj na te sygnały

Spis treści
- Co to za praktyka, która doprowadza podróżnych do białej gorączki?
- Dlaczego linie lotnicze to robią?
- Co mówi prawo? Pasażer ma konkretne prawa i pieniądze do odebrania
- Jak wygląda odmowa wejścia na pokład?
- Uwaga! Jeśli widzisz te sygnały, możesz być „na liście do odstrzału”
- Co zrobić, gdy cię nie wpuszczą?
- Czy można tego uniknąć?
Co to za praktyka, która doprowadza podróżnych do białej gorączki?
To overbooking, czyli sytuacja, w której linia lotnicza sprzedaje więcej biletów, niż ma miejsc w samolocie. Robi to celowo, licząc, że część pasażerów się nie pojawi. Gdy jednak tym razem pojawią się wszyscy - zaczyna się dramat. Według serwisu Aircashback, „overbooking to praktyka polegająca na sprzedaży większej liczby biletów, niż dostępnych miejsc w samolocie”.
Dlaczego linie lotnicze to robią?
Powód jest jeden: maksymalizacja zysków. Przewoźnicy wiedzą, że część pasażerów rezygnuje, spóźnia się lub zmienia plany. Dlatego sprzedają więcej miejsc, by samolot odlatywał pełny. Portal Odszkodowanie.com podkreśla, że nadrezerwacja pozwala „minimalizować straty wynikające z niepojawienia się pasażerów”.
Co mówi prawo? Pasażer ma konkretne prawa i pieniądze do odebrania
W Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie (WE) 261/2004, które chroni pasażerów w przypadku odmowy wejścia na pokład.
Przysługuje ci:
- 250-600 euro odszkodowania,
- opieka na lotnisku (posiłki, napoje, komunikacja),
- nocleg, jeśli lot zastępczy jest następnego dnia,
- zwrot kosztów biletu lub zmiana planu podróży.
Portal Fly4Free przypomina: „Pasażer ma prawo do odszkodowania, opieki i zmiany planu podróży”.
Jak wygląda odmowa wejścia na pokład?
To moment, w którym linia mówi ci: „Przykro nam, nie ma miejsca”. Masz ważny bilet, jesteś na czas - a mimo to nie polecisz.
Airscompensa wyjaśnia: „To sytuacja, gdy przewoźnik nie wpuszcza pasażera mimo ważnego biletu i stawienia się na czas. Najczęściej wynika z overbookingu”.
Najpierw linia szuka ochotników, którzy zgodzą się polecieć później. Jeśli nikt się nie zgłosi - zaczyna się przymusowa selekcja.
Uwaga! Jeśli widzisz te sygnały, możesz być „na liście do odstrzału”
Zanim wejdziesz na pokład, warto wiedzieć, że pewne sytuacje mogą oznaczać jedno: to ty możesz zostać cofnięty z bramki. Linie lotnicze często już wcześniej wiedzą, kto jest „zagrożony”.
Przygotowaliśmy galerię z 5 najczęstszymi symptomami, które mogą wskazywać, że to właśnie ciebie linia wybierze do odmowy wejścia na pokład.
Co zrobić, gdy cię nie wpuszczą?
- Zażądaj pisemnego potwierdzenia odmowy wejścia na pokład.
- Domagaj się opieki - posiłków, napojów, noclegu.
- Wystąp o odszkodowanie 250-600 euro.
- Nie odchodź od bramki, dopóki nie dostaniesz jasnych informacji.
Aircashback przypomina, że „za brak miejsca w samolocie przysługuje spora rekompensata”.
Czy można tego uniknąć?
- odprawiaj się jak najwcześniej,
- unikaj najtańszych taryf, jeśli zależy ci na pewności,
- wybieraj loty poza szczytem sezonu,
- obserwuj, czy linia nie szuka „ochotników” już przy odprawie - to znak, że coś się święci.