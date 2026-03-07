To może zrujnować urlop! Pasażerowie boją się tego bardziej niż turbulencji. Uważaj na te sygnały

Co to za praktyka, która doprowadza podróżnych do białej gorączki?

To overbooking, czyli sytuacja, w której linia lotnicza sprzedaje więcej biletów, niż ma miejsc w samolocie. Robi to celowo, licząc, że część pasażerów się nie pojawi. Gdy jednak tym razem pojawią się wszyscy - zaczyna się dramat. Według serwisu Aircashback, „overbooking to praktyka polegająca na sprzedaży większej liczby biletów, niż dostępnych miejsc w samolocie”.

Dlaczego linie lotnicze to robią?

Powód jest jeden: maksymalizacja zysków. Przewoźnicy wiedzą, że część pasażerów rezygnuje, spóźnia się lub zmienia plany. Dlatego sprzedają więcej miejsc, by samolot odlatywał pełny. Portal Odszkodowanie.com podkreśla, że nadrezerwacja pozwala „minimalizować straty wynikające z niepojawienia się pasażerów”.

Co mówi prawo? Pasażer ma konkretne prawa i pieniądze do odebrania

W Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie (WE) 261/2004, które chroni pasażerów w przypadku odmowy wejścia na pokład.

Przysługuje ci:

250-600 euro odszkodowania,

opieka na lotnisku (posiłki, napoje, komunikacja),

nocleg, jeśli lot zastępczy jest następnego dnia,

zwrot kosztów biletu lub zmiana planu podróży.

Portal Fly4Free przypomina: „Pasażer ma prawo do odszkodowania, opieki i zmiany planu podróży”.

Jak wygląda odmowa wejścia na pokład?

To moment, w którym linia mówi ci: „Przykro nam, nie ma miejsca”. Masz ważny bilet, jesteś na czas - a mimo to nie polecisz.

Airscompensa wyjaśnia: „To sytuacja, gdy przewoźnik nie wpuszcza pasażera mimo ważnego biletu i stawienia się na czas. Najczęściej wynika z overbookingu”.

Najpierw linia szuka ochotników, którzy zgodzą się polecieć później. Jeśli nikt się nie zgłosi - zaczyna się przymusowa selekcja.

Uwaga! Jeśli widzisz te sygnały, możesz być „na liście do odstrzału”

Zanim wejdziesz na pokład, warto wiedzieć, że pewne sytuacje mogą oznaczać jedno: to ty możesz zostać cofnięty z bramki. Linie lotnicze często już wcześniej wiedzą, kto jest „zagrożony”.

Co zrobić, gdy cię nie wpuszczą?

Zażądaj pisemnego potwierdzenia odmowy wejścia na pokład.

Domagaj się opieki - posiłków, napojów, noclegu.

Wystąp o odszkodowanie 250-600 euro.

Nie odchodź od bramki, dopóki nie dostaniesz jasnych informacji.

Aircashback przypomina, że „za brak miejsca w samolocie przysługuje spora rekompensata”.

Czy można tego uniknąć?

odprawiaj się jak najwcześniej,

unikaj najtańszych taryf, jeśli zależy ci na pewności,

wybieraj loty poza szczytem sezonu,

obserwuj, czy linia nie szuka „ochotników” już przy odprawie - to znak, że coś się święci.

