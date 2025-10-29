Lecisz w ciepłe kraje? To musisz mieć w walizce, żeby nie narobić sobie obciachu za granicą

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-10-29 5:25

W Polsce plucha, wiatry i pierwsze przypadki grypy, a ty właśnie pakujesz walizkę na jesienny wypad do ciepłych krajów? Świetnie! Ale zanim wrzucisz do torby klapki z marketu i koszulkę ze śmiesznym nadrukiem, koniecznie to przeczytaj! Bo wyglądając jak typowy turysta, nie tylko zdradzasz się na kilometr, ale też... tracisz szansę na lepsze traktowanie, niższe ceny i stylowe zdjęcia.

Szczecin SE Google News

Jesienne wyjazdy w ciepłe kraje coraz popularniejsze

Jesienne wyjazdy do egzotycznych miejsc — od Teneryfy po Tajlandię — to coraz popularniejszy sposób na przedłużenie lata. Ale jedno się nie zmienia: wszędzie tam lokalni od razu rozpoznają turystów. Po czym? Po stylu, zachowaniu, dodatkach. I choć nie ma w tym nic złego, to jeśli chcesz poczuć się jak lokalny, a nie jak członek wycieczki z biura podróży, warto zadbać o kilka szczegółów.

Polecany artykuł:

Niemcy skopiowali znaną polską budowlę? Uderzające podobieństwo!

Jak wtopić się w tłum?

Nie chodzi o to, by udawać kogoś, kim nie jesteś. Chodzi o to, by wyglądać jak ktoś, kto wie, gdzie jest — i nie potrzebuje mapy, selfie sticka ani koszulki, z nadrukiem, który od razu zdemaskuje miejsce twojego pochodzenia.

Koniecznie zabierz to ze sobą!

W poniższej galerii znajdziesz 10 rzeczy, które warto wrzucić do walizki przed jesiennym wyjazdem w ciepłe zakątki Europy i świata. Niektóre kosztują dosłownie grosze, inne dodają szyku, a wszystkie razem sprawią, że zamiast turysty, miejscowi zobaczą w tobie podróżnika z klasą. Sprawdź, co warto mieć przy sobie, by nie wyglądać jak typowy "Janusz na wakacjach"!

Lecisz w ciepłe kraje? To musisz mieć w walizce
11 zdjęć
Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu?
Pytanie 1 z 12
Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym:
Rzeźba papieża Jana Pawła II
Tu poczujesz się jak gwiazda. Piękne widoki w gratisie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSCY TURYŚCI
TURYSTYKA
POLACY ZA GRANICĄ
WAKACJE ZA GRANICĄ
WYJAZD ZA GRANICĘ
TURYŚCI
WAKACJE
URLOP