Jesienne wyjazdy w ciepłe kraje coraz popularniejsze

Jesienne wyjazdy do egzotycznych miejsc — od Teneryfy po Tajlandię — to coraz popularniejszy sposób na przedłużenie lata. Ale jedno się nie zmienia: wszędzie tam lokalni od razu rozpoznają turystów. Po czym? Po stylu, zachowaniu, dodatkach. I choć nie ma w tym nic złego, to jeśli chcesz poczuć się jak lokalny, a nie jak członek wycieczki z biura podróży, warto zadbać o kilka szczegółów.

Jak wtopić się w tłum?

Nie chodzi o to, by udawać kogoś, kim nie jesteś. Chodzi o to, by wyglądać jak ktoś, kto wie, gdzie jest — i nie potrzebuje mapy, selfie sticka ani koszulki, z nadrukiem, który od razu zdemaskuje miejsce twojego pochodzenia.

Koniecznie zabierz to ze sobą!

W poniższej galerii znajdziesz 10 rzeczy, które warto wrzucić do walizki przed jesiennym wyjazdem w ciepłe zakątki Europy i świata. Niektóre kosztują dosłownie grosze, inne dodają szyku, a wszystkie razem sprawią, że zamiast turysty, miejscowi zobaczą w tobie podróżnika z klasą. Sprawdź, co warto mieć przy sobie, by nie wyglądać jak typowy "Janusz na wakacjach"!

