Wielka dziura w jezdni sparaliżowała ruch. Ulica zamknięta, komisja bada sprawę zapadliska

Dziura jak lej po bombie. Ruch odcięty

Do awarii doszło kilkadziesiąt metrów przed placem Szyrockiego, na jezdni prowadzącej z Pomorzan w stronę alei Piastów. W asfalcie otworzyła się potężna wyrwa, pod którą widać dużą jamę wypłukaną przez wodę — opisuje „Wyborcza” (A. Kraśnicki jr, 4.03.2026).

Kierowcy jadący do centrum muszą korzystać z objazdów przez ul. Starkiewicza i Dąbrowskiego albo Milczańską i Mieszka I.

Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim potwierdza, że uszkodzony fragment to plac budowy, za który odpowiada ZUE S.A., wykonawca przebudowy całej alei Powstańców Wlkp.

- 2 marca, w miejscu zdarzenia odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli ZUE, firmy Prime Construction, która realizuje budowę "Ornament Szczecin", ZWiK i Tramwajów Szczecińskich - tłumaczy Wojciech Jachim. - Konkluzja spotkania jest taka, że w chwili obecnej nie można jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną zapadliska.

Co się stało pod jezdnią? Trop prowadzi do tunelu sprzed 150 lat

Tramwaje Szczecińskie przekazały, że ustalono następujące okoliczności:

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca uszkodzenia prowadzona jest inwestycja "Ornament Szczecin" w ramach której wykonane zostały głębokie wykopy.

Od przeszło roku zaobserwowano zapadnięcia nawierzchni (jezdnia al. Powstańców Wlkp. w stronę centrum), w tym rejonie zaobserwowano również studzienki wyniesione.

ZWiK poinformował o wykryciu w pobliżu miejsca uszkodzenia awarii wodociągu, która wystąpiła w okresie ostatnich dwóch tygodni.

W rejonie uszkodzenia ZUE S.A. wykonał przyłącze średniego napięcia pod jezdnią w III. kw 2025 roku.

Natomiast, jak ustaliła „Wyborcza”, w czasie budowy wieżowca „Ornament” natrafiono na ceglany tunel, którym w XIX wieku płynął skanalizowany strumień. W wykopie zaczęła gromadzić się woda, a resztki kanału trzeba było usunąć i uszczelnić teren pompami.

To jednak mogło zmienić naturalny bieg wody.

„Czy po zablokowaniu przepływu przez wykop pod Ornament woda skręciła i zaczęła podmywać sąsiednią jezdnię?” – pyta „Wyborcza”, wskazując, że to jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez.

Dodatkowo w pobliżu wykryto niedawną awarię wodociągu, a już od roku obserwowano osiadanie jezdni i wynoszenie studzienek.

Utrudnienia potrwają. Mieszkańcy znów odcięci od centrum

Frustracja kierowców i mieszkańców Pomorzan jest ogromna — i trudno im się dziwić.

Aleja Powstańców Wielkopolskich była zamknięta przez wiele miesięcy w ramach przedłużającej się przebudowy, czyli słynnej szczecińskiej „Torowej rewolucji”.

Ledwo droga została otwarta dla ruchu, a już znów trzeba ją zamknąć — tym razem z powodu gigantycznej dziury.

Dla wielu mieszkańców to kolejny cios po latach objazdów, korków i hałasu z budowy.

Co dalej? Komisja zbada sprawę

ZUE po przeprowadzeniu odkrywki ma przygotować raport. Komisja techniczna oceni, czy winny jest podziemny strumień, awaria wodociągu, czy błąd wykonawczy.

Jeśli potwierdzi się hipoteza o wodzie podmywającej grunt, naprawa może potrwać znacznie dłużej, bo konieczne będzie ustabilizowanie całego podłoża.

