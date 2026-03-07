Wielka dziura w jezdni sparaliżowała ruch. Ulica zamknięta, komisja bada sprawę zapadliska

Spis treści
Dziura jak lej po bombie. Ruch odcięty
Do awarii doszło kilkadziesiąt metrów przed placem Szyrockiego, na jezdni prowadzącej z Pomorzan w stronę alei Piastów. W asfalcie otworzyła się potężna wyrwa, pod którą widać dużą jamę wypłukaną przez wodę — opisuje „Wyborcza” (A. Kraśnicki jr, 4.03.2026).
Kierowcy jadący do centrum muszą korzystać z objazdów przez ul. Starkiewicza i Dąbrowskiego albo Milczańską i Mieszka I.
Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim potwierdza, że uszkodzony fragment to plac budowy, za który odpowiada ZUE S.A., wykonawca przebudowy całej alei Powstańców Wlkp.
- 2 marca, w miejscu zdarzenia odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli ZUE, firmy Prime Construction, która realizuje budowę "Ornament Szczecin", ZWiK i Tramwajów Szczecińskich - tłumaczy Wojciech Jachim. - Konkluzja spotkania jest taka, że w chwili obecnej nie można jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną zapadliska.
Co się stało pod jezdnią? Trop prowadzi do tunelu sprzed 150 lat
Tramwaje Szczecińskie przekazały, że ustalono następujące okoliczności:
- W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca uszkodzenia prowadzona jest inwestycja "Ornament Szczecin" w ramach której wykonane zostały głębokie wykopy.
- Od przeszło roku zaobserwowano zapadnięcia nawierzchni (jezdnia al. Powstańców Wlkp. w stronę centrum), w tym rejonie zaobserwowano również studzienki wyniesione.
- ZWiK poinformował o wykryciu w pobliżu miejsca uszkodzenia awarii wodociągu, która wystąpiła w okresie ostatnich dwóch tygodni.
- W rejonie uszkodzenia ZUE S.A. wykonał przyłącze średniego napięcia pod jezdnią w III. kw 2025 roku.
Natomiast, jak ustaliła „Wyborcza”, w czasie budowy wieżowca „Ornament” natrafiono na ceglany tunel, którym w XIX wieku płynął skanalizowany strumień. W wykopie zaczęła gromadzić się woda, a resztki kanału trzeba było usunąć i uszczelnić teren pompami.
To jednak mogło zmienić naturalny bieg wody.
„Czy po zablokowaniu przepływu przez wykop pod Ornament woda skręciła i zaczęła podmywać sąsiednią jezdnię?” – pyta „Wyborcza”, wskazując, że to jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez.
Dodatkowo w pobliżu wykryto niedawną awarię wodociągu, a już od roku obserwowano osiadanie jezdni i wynoszenie studzienek.
Utrudnienia potrwają. Mieszkańcy znów odcięci od centrum
Frustracja kierowców i mieszkańców Pomorzan jest ogromna — i trudno im się dziwić.
Aleja Powstańców Wielkopolskich była zamknięta przez wiele miesięcy w ramach przedłużającej się przebudowy, czyli słynnej szczecińskiej „Torowej rewolucji”.
Ledwo droga została otwarta dla ruchu, a już znów trzeba ją zamknąć — tym razem z powodu gigantycznej dziury.
Dla wielu mieszkańców to kolejny cios po latach objazdów, korków i hałasu z budowy.
Co dalej? Komisja zbada sprawę
ZUE po przeprowadzeniu odkrywki ma przygotować raport. Komisja techniczna oceni, czy winny jest podziemny strumień, awaria wodociągu, czy błąd wykonawczy.
Jeśli potwierdzi się hipoteza o wodzie podmywającej grunt, naprawa może potrwać znacznie dłużej, bo konieczne będzie ustabilizowanie całego podłoża.