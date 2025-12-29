PB95 poniżej 5,18 zł to fakt, a nie "ustawka"!

Kilka dni temu w "Super Expressie" opublikowaliśmy artykuł, w którym porównaliśmy ceny paliwa w Niemczech i w Polsce. W tym czasie ceny benzyny w naszym kraju drastycznie spadły, co jeszcze bardziej pogłębiało różnice w cenach w obu krajach. Już wtedy pokazaliśmy zdjęcie pylonu z ceną 5,18 zł na litr PB95, zrobione na jednej ze stacji paliw w Lubieszynie pod Szczecinem.

Dosłownie chwilę później w mediach społecznościowych pojawił się wpis premiera Donalda Tuska, który również podzielił się zdjęciem pylonu z ceną 5,18 zł za litr "bezołowiowej". Premier nawiązał do swoich słów z kampanii wyborczej o benzynie za 5,19 zł, dodając komentarz:

„Paliwo po 5,18. Mogę być winny grosika?”

Internet dosłownie eksplodował. W komentarzach pojawiały się oskarżenia o fotomontaż, manipulację i „propagandę”.

„To ustawka!”

„Cena tylko do zdjęcia!”

„To Photoshop!”

„To cena dla Niemców!”

Jarosław Kaczyński również podważał prawdziwość zdjęcia.

"W sklepach taniej? Na stacjach paliwo niby za 5,18 zł? Aż nie chce się wierzyć, że premier polskiego rządu nie wie, ile Polacy płacą za zakupy i paliwo"

- czytamy we wpisie prezesa PiS.

Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?😉 pic.twitter.com/As0gCpo2rB— Donald Tusk (@donaldtusk) December 22, 2025

W sklepach taniej? Na stacjach paliwo niby za 5,18 zł?Aż nie chce się wierzyć, że premier polskiego rządu nie wie, ile Polacy płacą za zakupy i paliwo…Polacy się nie uśmiechają. To będą #DrogieŚwięta.— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) December 23, 2025

Sprawdzamy na miejscu. Oto prawdziwe ceny. 5,18 to już historia

W miniony weekend dziennikarze "Super Expressu" ponownie pojechali do Lubieszyna i sprawdzili ceny na stacjach paliw. Na stacji Circle K litr benzyny PB95 kosztował już nie 5,18 zł, lecz... 5,12 zł, na BP — 5,14 zł. Na Orlenie cena była trochę wyższa niż o konkurencji, bo wynosiła 5,32 zł za litr.

Co ważne, dzięki aplikacjom i kuponom rabatowym na Orlenie czy BP, z których korzystają przeważnie polscy kierowcy, z ostateczną ceną benzyny można zejść nawet poniżej 5 zł za litr. To ostatecznie obala mit, że „tanie paliwo jest tylko dla Niemców”.

Na miejscu nie było gigantycznych kolejek. Największy ruch panował na Circle K — tam, gdzie benzyna była najtańsza. Przyjeżdżali zarówno Polacy, jak i Niemcy, ale zdecydowanie więcej było polskich pojazdów - z numerami rejestracyjnymi rozpoczynającymi się od ZS (Szczecin), ZPL (powiat policki) czy ZGR (powiat gryfiński).

Lubieszyn znów viralem. Najpierw „obrońcy granic”, teraz tania benzyna

Lubieszyn jest znany przede wszystkim z powodu przygranicznych targowisk, kantorów wymiany walut, sklepów i punktów usługowych działających przede wszystkim z myślą o niemieckich klientach. Klienci zza zachodniej granicy zaopatrują się tutaj przede wszystkim w tańsze papierosy i korzystają m.in. z usług fryzjerskich. Dwujęzyczne szyldy są tutaj codziennością.

Kilka miesięcy temu o tej przygranicznej miejscowości było głośno z powodu tzw. „obrońców granic”. Teraz Lubieszyn wraca na nagłówki — tym razem dzięki rekordowo taniej benzynie.

W sieci krążą memy, filmiki i komentarze. Jedni żartują, że Lubieszyn to „nowy Dubaj kierowców”, inni twierdzą, że „to niemożliwe, więc musi być fejk”.

Ale fakty są niepodważalne — ceny są prawdziwe, potwierdzone przez koncerny, media i kierowców.

Dlaczego akurat w Lubieszynie jest tak tanio? Odpowiedź zaskakuje

Kiedyś było odwrotnie — Lubieszyn miał wyższe ceny, bo korzystali z nich Niemcy robiący zakupy na przygranicznych targowiskach.

Jednak kilka lat temu trend się odwrócił. Niemcy zaczęli jeździć do Szczecina, gdzie paliwo było tańsze — potwierdzają to relacje kierowców cytowane w mediach lokalnych.

Dziś sytuacja jest odwrotna. Lubieszyn jest tańszy nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze niż Szczecin. Powód?

lokalna konkurencja,

niskie marże,

walka o klientów z obu stron granicy,

efekt viralowego zainteresowania.

Tanie paliwo nie tylko w Lubieszynie. Cała Polska raportuje spadki

W mediach społecznościowych kierowcy wrzucają zdjęcia taniej benzyny z całego kraju.

Według danych rynkowych, w wielu regionach ceny spadły do poziomów niewidzianych od lat. Średnia cena PB95 w Polsce spadła do około 5,78–5,85 zł. Dane z serwisów monitorujących ceny potwierdzają, że tanie tankowanie jest możliwe również na Dolnym Śląsku, Pomorzu i Mazowszu:

Wrocław — stacje z cenami ok. 5,13–5,43 zł

Zielona Góra — 5,19 zł

Warszawa — 5,25–5,46 zł

Gdańsk — 5,45 zł

Raport PanParagon i Yanosik również wskazuje, że w 2025 r. różnice regionalne są duże, ale w wielu miejscach ceny spadają szybciej niż zwykle. Eksperci Reflex potwierdzają, że spadki cen benzyny i oleju napędowego powinny utrzymać się co najmniej do końca roku.

Fake newsy o paliwie? Fakty wygrywają z teoriami spiskowymi

W sieci pojawiły się setki komentarzy podważających prawdziwość zdjęć premiera i rekordowo niskich cen paliwa. Jednak:

analizy rynkowe potwierdzają spadki cen paliw,

BP oficjalnie potwierdziło ceny na swoich stacjach,

media potwierdziły lokalizację i autentyczność zdjęć,

dziennikarze „Super Expressu” potwierdzili ceny na miejscu,

kierowcy masowo wrzucają zdjęcia z całej Polski.

Mówiąc wprost: to nie propaganda, nie fotomontaż, nie „cena dla Niemców”. To realny efekt globalnych spadków cen ropy i lokalnej konkurencji.

Dlaczego paliwo tak staniało? Odpowiedź kryje się na światowych rynkach

Spadki cen benzyny pod koniec 2025 r. nie są żadną polityczną sztuczką, lecz efektem globalnych trendów.

Według analiz rynku, ropa Brent spadła do okolic 60 dolarów za baryłkę, a WTI nawet poniżej 56 dolarów — to najniższe poziomy od początku 2021 r. Spadki wynikają z globalnej nadpodaży i słabszego popytu w Chinach.

Wnioski? Polska naprawdę tankuje taniej

Lubieszyn stał się symbolem zmian na rynku paliw. Ale tanie tankowanie nie kończy się na granicy — podobne okazje pojawiają się w całym kraju.

A teorie spiskowe? Cóż... internet kocha krzyczeć „fejk!”, nawet gdy prawda stoi na pylonie wielkimi cyframi.

