Nie wpuścili Niemca do Polski. Tłumaczenie nic nie pomogło. "Wiedziałem, że mam kłopot”

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-10 10:09

To miał być szybki wypad po tanią benzynę i materiał do reportażu. Zamiast tego – nerwy, zaskoczenie i dwie godziny jazdy na marne. Niemiecki reporter "Nordkuriera" Max Lill przeżył na polskiej granicy przygodę, której z pewnością długo nie zapomni.

Nie wpuścili Niemca do Polski

i

Autor: Grzegorz Kluczyński, Domin

Rutynowa kontrola, która skończyła się fiaskiem

Jak relacjonuje niemiecki dziennikarz, wszystko zaczęło się niewinnie. Setki razy przekraczał granicę w Świnoujściu, nigdy nie miał problemów, a kontrole – jeśli w ogóle były – trwały chwilę. Tym razem jednak polscy funkcjonariusze poprosili go o dokumenty.

„Policjant był naprawdę uprzejmy, ale gdy zapytał o dowód, wiedziałem, że mam kłopot” – przyznał Lill.

Okazało się, że reporter… nie miał przy sobie żadnego dokumentu tożsamości. Jak sam twierdzi, przez lata jeździł do Polski bez dowodu i nigdy nie spotkały go z tego powodu konsekwencje.

Polecany artykuł:

Niemcy znów docenili polskie sklepy. „Przy naszej rencie to jedyna szansa, żeby…

„Wiedziałem, że powinienem go mieć, ale…”

Max Lill przyznaje, że brak dokumentów to jego własne zaniedbanie. Mimo prób tłumaczenia, że jedzie tylko „na chwilę, na zakupy”, polscy pogranicznicy byli nieugięci.

„Powiedziałem, że zaraz wrócę do Niemiec, ale to nic nie dało. Legalny wjazd był niemożliwy” – relacjonuje.

Reporter został zawrócony, a jego planowany materiał o cenach paliwa i papierosów w Polsce… przepadł.

Zamiast reportażu – lekcja pokory

Zamiast szybkiego wypadu, Max Lill spędził dwie godziny w samochodzie, wracając do domu z niczym. Jak sam podkreśla, nie ma pretensji do polskich funkcjonariuszy – winę bierze na siebie.

„To mój błąd, moja zmarnowana podróż. Inni niech nie powtarzają mojego błędu”

– apeluje.

Przestroga dla wszystkich podróżnych

Niemiecki dziennikarz kończy swoją relację prostą radą: zanim ruszysz do Polski, sprawdź, czy masz przy sobie dokument tożsamości. Choć granica jest otwarta, kontrole zdarzają się coraz częściej – a brak dowodu może zakończyć się tak samo, jak w przypadku Maxa Lilla.

Polecany artykuł:

„Stolica taniej benzyny” traci blask. Ceny paliw w Lubieszynie idą w górę
Ceny paliw w Lubieszynie idą w górę
Galeria zdjęć 40
QUIZ. Polska czy Niemcy?
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie?
QUIZ. Polska czy Niemcy
Kontrola na granicy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONTROLE NA GRANICY
DZIENNIKARZ
NIEMCY
STRAŻ GRANICZNA
GRANICA
KONTROLE GRANICZNE
ŚWINOUJŚCIE