Bilet za 49 euro okazał się hitem. Korzysta z niego wielu Polaków

To oni przebudują największy plac Starego Miasta. Mają na to półtora roku

Następca biletu za 9 euro funkcjonuje już ponad rok

Deutschlandticket, określany również jako D-Ticket lub 49-Euro-Ticket, został wprowadzony w maju 2023 roku, jako następca 9-Euro-Ticket, który funkcjonował przez trzy miesiące latem 2022 roku i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród pasażerów. Na jego podstawie można za 49 euro miesięcznie podróżować bez limitu lokalnymi i regionalnymi środkami transportu na terenie całych Niemiec, m.in. pociągami regionalnymi i środkami komunikacji miejskiej - autobusami, tramwajami miejską koleją lub metrem.

Mimo, iż cena biletu jest niemal pięciokrotnie wyższa niż jego poprzednika z 2022 roku, rozwiązanie spotkało się przychylnym przyjęciem wśród pasażerów. Jak informuje Związek Niemieckich Firm Transportowych VDV, z biletu za 49 euro korzysta miesięcznie średnio około 11,2 mln osób. Wprawdzie wzrost od początku jego funkcjonowania nie był zbyt duży, bo wyniósł około 8 procent, jednak zainteresowanie usługą jest duże.

Deutschlandticket również w Polsce

Z Deutschlandticket można również korzystać w wybranych miejscach w Polsce, m.in. w kolejce VBB kursującej ze Świnoujścia wgłąb wyspy Uznam po stronie niemieckiej, a także na trasach: Görlitz – Zgorzelec i Hirschfelde – Krzewina Zgorzelecka – Hagenwerder. W innych przypadkach, należy wykupić tzw. bilet graniczny, do najbliższej stacji w Niemczech, jak to ma miejsce np. w Szczecinie. W tym przypadku za przejazd na odcinku Szczecin Główny - Tantow czy Szczecin Główny - Grambow trzeba dopłacić maksymalnie kilkanaście złotych.

Czy to się opłaca?

Czy bilet za 49 euro się opłaca? Można to sprawdzić na przykładzie Brandenburg-Berlin-Ticket. To jednodniowy bilet, na podstawie którego można dojechać ze Szczecina do Berlina i z powrotem, a także korzystać z komunikacji miejskiej. Na jednym bilecie może podróżować maksymalnie 5 osób, jednak często zdarza się, że korzysta z niego tylko jedna osoba. Koszt to 33 euro. W przypadku, gdy taka podróż odbywa się częściej niż raz w miesiącu, warto dopłacić kilkanaście euro i cieszyć się nielimitowanymi przejazdami przez cały miesiąc, a nie tylko jeden dzień.

Gdzie kupić bilet za 49 euro?

Najprostszym sposobem zdobycia biletu za 49 euro jest zakup w kasach lub automatach znajdujących się na stacjach i dworcach kolejowych. Deutschlandticket jest również dostępny m.in. na stronie internetowej deutschlandticket.app, Deutsche Bahn (dostępnej również w języku polskim), a także w aplikacji mobilnej DB Navigator. Bilet jest imienny i nie można go odstępować innej osobie.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej