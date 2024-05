"Trudna sztuka łączenia turystyki i przemysłu udała się"

Od momentu oddania do użytku tunelu w Świnoujściu niebawem minie rok. Tymczasem przedsiębiorcy już teraz mogą pozwolić sobie na tezę, że dzięki tej inwestycji to zachodniopomorskie miasto dołączyło do najbardziej perspektywicznych miast w Europie.

– Świnoujściu udaje się to, co udało się tylko nielicznym miastom na świecie – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Równomiernie rozwija turystykę i przemysł. To, co w niektórych regionach się antagonizuje, tutaj działa bardzo sprawnie. Turystycznie Świnoujście jest jednym z najciekawszych kurortów nadmorskich w tej części Europy. Tymczasem sektor stoczniowy i portowy w tym mieście skutecznie rzuca wyzwanie np. portowi w Hamburgu.

Przemysł: Świnoujście może rzucić wyzwanie Hamburgowi

Sytuacja Świnoujścia jako jednego z gospodarczych delfinów Pomorza Zachodniego zdaje się wyglądać jeszcze lepiej od momentu otwarcia tunelu, który sprawił, że nadmorskie miasto zyskało stałe połączenie z lądem.

Inwestycja ta sprawiła, że Świnoujście stało się jeszcze bardziej otwarte na turystykę, ale także wzmocniło to miasto pod kątem atrakcyjności portowej, przemysłowej i logistycznej.

- Przez tunel w Świnoujściu przez rok przejechało prawie 4 miliony pojazdów, czyli nawet kilkanaście tysięcy dziennie - podkreśla Hanna Mojsiuk. - Niech to będzie najlepsza i bardziej obiektywna ocena tego, jak bardzo potrzebna była ta inwestycja. Mamy decyzję lokalizacyjną dotyczącą terminala kontenerowego, co pozwoli na wzmocnienie naszego portu względem rynku niemieckiego, czeskiego, słowackiego czy węgierskiego. Jeszcze kilka lat temu zdanie: Świnoujście rzuci wyzwanie Hamburgowi brzmiałoby nierealnie. Teraz możemy mówić, że to jest w zasięgu naszych gospodarczych marzeń.

Przedsiębiorcy sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) zauważają, że jest coraz więcej kursów drogą morską i lądową w kierunku Świnoujścia.

- Świnoujście może być dla Polski gospodarczym oknem na świat. Infrastruktura wymaga rozwoju i inwestycji, ale widzimy, że ten potencjał jest dostrzegany. Szacujemy, że wzrost przeładunków obsługiwanych przez port może rosnąć znacząco w skali roku – mówi Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL.

Jak dodaje Laura Hołowacz w ostatnim czasie Grupa CSL odwiedziła kilkanaście krajów na świecie, w tym Londyn, Barcelonę, Kopr czy Dubaj.

– Gdy mówiliśmy o potencjale portów jeszcze kilka lat temu w kontekście Polski mówiono tylko o trójmieście. Teraz mówi się o Szczecinie i Świnoujściu – dodaje Laura Hołowacz.

Turystyka: to będzie rekordowy sezon dla zachodniopomorskich kurortów

Eksperci przyznają, że w Świnoujściu udała się trudna sztuka harmonijnego pogodzenia rozwoju turystyki i przemysłu. O tym mieście mówi się w kontekście rozwoju sektora TSL, ale to także jeden z najatrakcyjniejszych kurortów w Polsce.

- Widzimy, że tunel sprawił, że Świnoujście stało się atrakcyjne nie tylko dla turystów z Niemiec, ale także Czech czy Słowacji – mówi Jarosław Tarczyński, ekspert Północnej Izby Gospodarczej, ekspert tematyki międzynarodowej. - Nie mówiąc już o innych częściach Polski. Ta część naszego pasa nadmorskiego rozwija się szybko i możemy już bez kompleksów mówić, że mamy w województwie zachodniopomorskim całoroczne kurorty, które atrakcyjnością nie ustępują innym kurortom w Europie. Tylko pogodę mamy kapryśną.

Jak dodaje ekspert, turyści z zagranicy doceniają bazę hotelową w Świnoujściu.

- W porównaniu z innymi krajami Europy możemy wciąż mówić, że mamy nowe hotele, w których można wypoczywać po relatywnie niskich kosztach. Jako Północna Izba Gospodarcza spodziewamy się, że sezon 2024 będzie rekordowy dla zachodniopomorskiej turystyki – dodaje Jarosław Tarczyński.

Otwarty 30 czerwca 2023 r. tunel w Świnoujściu kosztował 900 milionów złotych. 85 procent pochodziło z funduszy unijnych, resztę dołożył samorząd.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

Jak dobrze znasz atrakcje turystyczne Pomorza Zachodniego? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się Promenada Gwiazd? w Międzyzdrojach w Świnoujściu w Kołobrzegu Dalej